Localizan a joven que fue 'levantada' en el Centro de Ciudad Obregón; esto se sabe del secuestro

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace algunos momentos, a través de distintos colectivos y publicaciones en redes sociales, se informó que habían localizado con vida a Blanca Siomara Velazquez Rochín, joven que fue víctima de un 'levantón' durante la tarde de ayer viernes 8 de agosto en plena colonia Centro de Ciudad Obregón. Cabe resaltar que esta información no es oficial, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha desactivado la ficha de búsqueda.

Fue a través de una publicación en la cuenta de Facebook de Rastreadoras de Ciudad Obregón, donde se dio a conocer que la joven de 28 años ya se encontraba de regreso en casa, luego de que ayer viernes fuera privada ilegalmente de la libertad por fuera del conocido Hotel Bugambilias que se ubica sobre la calle Allende, entre Tlaxcala y Tabasco, en el primer cuadro de Ciudad Obregón.

El colectivo no compartió mayores detalles sobre la localización de Blanca Siomara, pues solamente publicaron su imagen con la frase "localizada con vida" seguida del comentario "gracias a Dios". Se espera que dentro de poco, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirme si la joven ya se encuentra fuera de peligro, a casi 24 horas de que se viralizara su desaparición, pues cámaras de seguridad captaron el momento exacto de su secuestro, pues apenas este sábado acababan de confirmar que se activó el Protocolo ALBA por su desaparición.

Así fue el secuestro de Blanca Siomara

La joven, de 28 años de edad, fue víctima de un 'levantón' alrededor de las 19:00 horas cuando se encontraba por fuera del Hotel Bugambilias. De acuerdo con las declaraciones de testigos en el lugar de los hechos, la mujer trató de ponerse a salvo intentando entrar al negocio, pero fue sorprendida por dos individuos, que la obligaron a subir a una vagoneta color plateada, donde había al menos otro cómplice.

Tras conseguir subir a Blanca Siomara al automóvil, los presuntos huyeron con rumbo desconocido. Estos hechos quedaron grabados gracias a una cámara de vigilancia y el video de inmediato se viralizó en redes sociales, ya que el plagio ocurrió a plena luz del día y en una zona sumamente concurrida.

