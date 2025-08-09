Operativos en Chiapas y Guerrero dejan decomiso de más de 6 toneladas de droga y químicos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció a través de sus redes sociales que se logró un importante decomiso de narcóticos, sustancias químicas precursoras para la elaboración de droga, el aseguramiento de una bodega y la clausura de un narcolaboratorio. En TRIBUNA, como siempre, te explicaremos todos los detalles sobre esta situación.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El hallazgo tuvo lugar en Chiapas, tras el seguimiento de diversas líneas de investigación. Como resultado, se inhabilitó un narcolaboratorio para la producción de metanfetamina y se aseguraron 2.5 toneladas de dicha droga.

En total, se incautaron 2 mil 500 kilos de metanfetamina, un arma de fuego, cuatro camiones, más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas, recipientes y artefactos metálicos. De igual forma, García Harfuch reveló que se localizó una bodega con más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas en la localidad de Carachurio, en el municipio de Zirándaro, Guerrero.

Omar García Harfuch compartió algunas fotos en X

Cabe mencionar que, el pasado 8 de agosto, la Mesa Estatal de Seguridad dio a conocer el decomiso de más de media tonelada de metanfetamina en el interior de un vehículo en Vícam, municipio de Guaymas, Sonora. Se trató de un total de 584 kilogramos de metanfetamina, lo cual equivale a más de tres millones de dosis. En esa operación participaron la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, una vez obtenido el resultado, la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para que se realicen las investigaciones correspondientes. Incluso, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, intervino en el asunto, publicando en su cuenta de X (antes Twitter): "Les comparto una de las acciones que realizamos ayer desde la Mesa Estatal de Seguridad, en coordinación con los tres niveles de gobierno".

