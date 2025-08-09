Piden ayuda para localizar a Silvia, una joven estadounidense que desapareció en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Durante el transcurso de este sábado 9 de agosto de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se activó la Alerta Amber para poder dar con el paradero de Silvia Villarreal, una joven de 16 años y de nacional estadounidense, que desapareció el pasado viernes 26 de julio del 2025 en la colonia Fundo Legal, ubicada en el municipio de Nogales. La institución solicitó el apoyo de la sociedad y exhortó a reportar cualquier información al número (662) 289 88 00 Ext. 15701 o al número de emergencias 911, para localizar a la adolescente.

De acuerdo con la publicación emitida en su cuenta oficial de X, la Fiscalía de Sonora especificó que la desaparecida fue descrita como complexión delgada, tez blanca, cabello largo color rubio oscuro y ojos grandes de color café, además de pesar alrededor de 50 kilos y tener una estatura de 1.70 metros. Asimismo, la institución agregó que las señas particulares de la menor es que tiene un tatuaje en una de sus muñecas y otro en un tobillo.

SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DE SILVIA VILLAREAL, de 16 años de edad; desaparecida el 25 de julio en Nogales, Sonora. De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión", se puede leer en el post.

Asimismo, la ficha de búsqueda indica que la última vez que Silvia fue vista usaba una blusa tipo oversize de color negro marca Adidas, además de un short de mezclilla negro y tenis blancos. Finalmente, la FGJES señaló que "las autoridades indicaron que se desconoce su paradero y se teme por su integridad física, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarla".

Localizan con vida a Judith Andrea

En otro caso similar registrado en la ciudad fronteriza, autoridades localizaron sana y salva a la joven Judith Andrea Armenta Coronado, de quien se reportó su desaparición el pasado martes 29 de julio del presente año. La joven había sido vista por última vez el domingo 27 de julio, cuando salía de la Unidad Deportiva Estrellas, ubicada en la colonia Kennedy, lo que activó el Protocolo Alba para encontrarla. Según su propio testimonio, las autoridades constataron que no se encontraba desaparecida, sino que decidió huir de su casa luego de presenciar una discusión familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui