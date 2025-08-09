Roberto, en prisión preventiva: Lo señalan de matar a balazos a joven en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Durante la tarde este sábado 9 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que, a través de un juez oral penal, se obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Ramón Roberto 'N', de 23 años de edad, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, así como homicidio calificado en grado de tentativa en número de dos.

Mediante un boletín informativo difundido en su cuenta de X, la Fiscalía de Sonora confirmó que, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, se pudo identificar al imputado como uno de los involucrados en el asesinato de Héctor Gael, agresión armada que se registró alrededor de las 01:00 horas del pasado 19 de diciembre de 2025, en una vivienda que se ubica en la colonia Real del Norte, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Además de Héctor Gael, otras víctimas identificadas como Armando 'N' y Miguel Adrián 'N', de 22 y 20 años respectivamente, lograron sobrevivir al ataque que el sujeto realizó con proyectil de arma de fuego. Finalmente, la institución indicó que espera obtener la vinculación a proceso contra el individuo en las próximas audiencias, "así como una sentencia condenatoria y una pena apegada a derecho en las siguientes etapas procesales".

Este caso evidencia un actuar deliberado y premeditado, características que agravan los delitos cometidos. La FGJES refrenda su compromiso con la procuración de justicia y la protección integral de las víctimas y sus familias, garantizando una investigación exhaustiva y el debido proceso en cada caso", se puede leer en el comunicado.

Vinculan a proceso a 'El Boys'

En otro caso atendido por parte de la FGJES, el pasado jueves 7 de agosto se confirmó la vinculación a proceso contra Genaro Alán 'N', alias 'El Boys', de 35 años de edad, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El hombre es acusado por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad, en agravio de Claudia 'N', de 39 años. El detenido era un objetivo prioritario en Ciudad Obregón y contaba con diez órdenes de aprehensión.



Fuente: Tribuna del Yaqui