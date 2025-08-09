Solo tenía 11 años: Jesús Daniel cayó a una alberca y murió por ahogamiento en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este sábado 9 de agosto, un lamentable caso se registró en una privada ubicada en el sector norte de Culiacán, Sinaloa. Un menor de edad perdió la vida en un hospital de la localidad, esto luego de caer a una alberca y sufrir un ahogamiento en medio de un convivio que estaba teniendo junto a sus seres queridos. Según medios locales, la víctima mortal respondía en vida al nombre de Jesús Daniel 'N' y tenía aproximadamente 11 años de edad.

De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, Jesús se encontraba en un salón de eventos y de un momento a otro quedó sumergido debajo del agua durante varios minutos hasta que quedó inconsciente. Una vez que se percataron de esto, familiares e invitados lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia a la base de Bomberos de La Conquista. Posteriormente, una ambulancia de la Cruz Roja lo llevó al área de urgencias del Hhospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El deceso del menor se reportó a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 14:20 horas, y generó fuerte movilización de las corporaciones, quienes se trasladaron a recabar información de lo sucedido”, explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este acontecimiento.

Asimismo se especificó que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes al caso, esto con la finalidad de esclarecer los hechos y determinar si se trató de un accidente e integrar la carpeta de investigación. El cuerpo se trasladó hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y así pueda ser entregado a sus familiares cuando acudan ante el Ministerio Público competente.

En otro caso similar registrado en la capital sinaloense, el pasado viernes 1 de agosto se informó sobre el fallecimiento de una joven identificada como Mayret 'N', de 13 años de edad, quien pereció en el Hospital Pediátrico de Sinaloa por el mismo motivo que Jesús Daniel N.

Fuente: Tribuna del Yaqui