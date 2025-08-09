Tenían antecedentes delictivos: Cateo deja dos detenidos y decomiso de droga en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A través de un boletín informativo difundido en su cuenta de X, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se concretó la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios como estupefacientes y diferentes artículos utilizados para actividades ilícitas, esto como el resultado de un cateo realizado en un inmueble ubicado en la calle Ángel García Aburto, en la colonia Sahuaro, perteneciente la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con el comunicado publicado este sábado 9 de agosto, la Fiscalía de Sonora comunicó que el operativo se realizó a través de personal de la la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Gracias a una denuncia anónima, las autoridades lograron capturar a Basilia 'N', de 31 años; y a Víctor Eduardo 'N', de 32, con antecedentes por narcomenudeo y robo a casa habitación y con historial por allanamiento y portación de arma prohibida respectivamente.

Este operativo refrenda el compromiso de la FGJES con la lucha contra el narcomenudeo y la seguridad pública, fortaleciendo la colaboración interinstitucional para combatir actividades ilícitas que afectan a la sociedad sonorense”, se puede leer en el escrito presentado por la institución.

Como resultado de estas acciones coordinadas, las autoridades consiguieron el seguramente de un total de 28 envoltorios de 'crystal' y una laptop, a la vez que la pareja detenida y los indicios fueron puestos a disposición el Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para continuar con las investigaciones correspondientes, esto con la finalidad de determinar la situación legal de ambos implicados.

Abandonan restos humanos en Hermosillo

En otro caso atendido por la FGJES en Hermosillo, Julio César 'N' y Mario Alberto 'N', señalados por su probable responsabilidad en la desaparición de José Alejandro 'N', fueron detenidos y vinculados a proceso legal por los delitos de desaparición de persona con resultado de muerte y asociación delictuosa. El informe refiere que los implicados privaron ilegalmente de la libertad a su víctima en la colonia Cerrada de Minas y posteriormente los restos humanos de la misma fueron localizados al interior de una hielera.

Fuente: Tribuna del Yaqui