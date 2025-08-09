Tiene 28 años: Ella es la mujer 'levantada' en el Centro de Ciudad Obregón; activan Protocolo ALBA

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de ayer viernes 8 de agosto se registró una fuerte movilización policíaca en la zona centro de Ciudad Obregón, debido a que se reportó una nueva privación ilegal de la libertad. Después de que las cámaras de seguridad captaran el momento exacto en el que la mujer sufre un 'levantón' en plena vía pública, las autoridades han revelado la identidad de la víctima y han activado el Protocolo ALBA.

Los hechos tuvieron lugar después de las 19:00 horas, en la banqueta del conocido hotel Bugambilias que se ubica sobre la calle Allende, entre Tlaxcala y Tabasco. De acuerdo con las declaraciones de testigos en el lugar de los hechos, la mujer trató de ponerse a salvo intentando entrar al negocio, pero fue sorprendida por dos individuos, que la obligaron a subir a una vagoneta color plateada, donde había al menos otro cómplice.

Identifican a la mujer 'levantada'

Horas después de que se diera a conocer la lamentable noticia y que el video del secuestro se hiciera viral, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón emitió una ficha de búsqueda a través de las redes sociales. En la publicación informaron que la joven 'levantada' responde al nombre de Blanca Siomara Velazquez Rochín, de apenas 28 años de edad.

Las integrantes del mencionado grupo de búsqueda de desaparecidos hizo un llamado a la ciudadanía para que compartan cualquier información que ayude a dar con el paradero de Blanca Siomara, enviando un mensaje a través de sus redes sociales o comunicándose al número 644 154 3106.

En tanto que hace algunos momentos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una ficha de búsqueda oficial, al igual que la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. "Se solicita a la ciudadanía su colaboración en la difusión de la cédula de Protocolo ALBA para la búsqueda y pronta localización de BLANCA SIOMARA VELAZQUEZ ROCHIN, de 28 años de edad. Desapareció el 08 de agosto de 2025, en Cajeme, Sonora", indicaron.

Como señas particulares, indicaron que Blanca Siomara es de complexión delgada, mide 1.5 metros, tiene un tatuaje en la espalda de una mariposa con una cruz y el nombre "Santiago", además de que usa brackets. Al momento de su desaparición, llevaba vestido largo color negro sin mangas, sandalías y bolsa negra. "Se teme por su integridad, ya que podría ser víctima de un delito", indicó la Fiscalía.

Fuente: Tribuna del Yaqui