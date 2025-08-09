Tráiler protagoniza choque por la calle 200 en Ciudad Obregón; el tráfico resulta afectado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Alrededor del mediodía de este sábado 9 de agosto de 2025, un accidente automovilístico se registró sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocido como la calle 200, y calle California, en Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes refieren que el incidente lo protagonizó el conductor de un tráiler de una popular marca de refresco y un vehículo particular, situación que provocó que el tráfico vehicular se viera afectado por varios minutos.

De acuerdo con información preliminar proporcionada hasta el momento, la otra unidad implicada se trataría de un automóvil tipo Altima que se encontraba circulando por dicho sector. Hasta el momento se desconoce quién fue el responsable de este percance vial que obstruyó totalmente el acceso hacia la parte sur de la Calle California, además de que el vehículo de carga estaba obstaculizando el paso de dos carriles del boulevard anteriormente mencionado.

Para atender el caso, elementos de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para entrevistarse con las personas implicadas y tomar evidencia del incidente. Según datos extraoficiales, el chófer del tráiler habría sido el que chocó el costado del carro ya descrito, por lo que por algunos minutos estuvo dialogando con los agentes policíacos, a la vez que los automovilistas que transitaban por la calle 200 intentaban esquivar la unidad de carga pesada.

Después de que las diligencias correspondientes culminaron y que ambos implicados llamaron a sus respectivas aseguradoras, los uniformados procedieron a pedirle al empleado que moviera el vehículo y así desahogar el tráfico vehicular en la zona. Por el momento se desconoce la identidad de las personas que protagonizaron el hecho y quedará esperar un reporte oficial por parte de las autoridades competentes.

Vehículo se vuelva en Hermosillo

En otro caso similar, pero registrado en la ciudad de Hermosillo, un aparatoso accidente tuvo lugar en el boulevard Luis Encinas, a la altura de la Universidad de Sonora (Unison), entre las colonias Centro y San Benito. Aproximadamente a las 17:00 horas, el conductor de Renault Kwid de modelo reciente, color azul marino, quien transitaba en dirección de oriente a poniente, tuvo que realizar una maniobra al ver que otro automóvil le cerró el paso, provocando un choque y la volcadura de la unidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui