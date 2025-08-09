Una empleada domestica toma dinero de una caja fuerte y la arrestan en la Álvaro Obregón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, concretaron a la detención de una mujer de 76 años de edad, quien se desempeñaba como empleada doméstica por su probable responsabilidad en el robo de dinero en efectivo de la casa en la que laboraba. Los hechos se registraron en la colonia Merced Gómez, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mediante un boletín informativo, las autoridades competentes informaron que los oficiales capitalinos realizaban funciones de prevención y vigilancia cuando personal del Centro de Control y Comando (C2) Poniente los alertaron sobre un robo a casa habitación, el cual tuvo lugar en un domicilio que se encuentra en la avenida Centenario y la calle General Anaya, por lo que los uniformados se desplazaron hasta el sitio para encargarse de la situación.

Al llegar, recibieron una solicitud de apoyo de una mujer de 46 años de edad, quien se identificó como dueña del inmueble; la víctima aseguró que la mucama extrajo sin su consentimiento una considerable cantidad de dinero en efectivo de la caja de seguridad", se puede leer en el informe presentado.

Según el testimonio de la acusada, un sujeto que se identificó como su patrón se comunicó con ella a través de una llamada telefónica y le pidió que tomara el dinero debido a que se encontraba en medio de una "emergencia#. Sin pedir más explicaciones y comunicárselo a la señora de la casa, la fémina le entregó una fuerte suma económica al conductor de un vehículo de color azul, que se encontraba al exterior de la vivienda, tal y como se lo ordenó el sujeto que le marcó.

Derivado de esta acción, los agentes policíacos procedieron a arrestar a la empleada doméstica y le informaron el motivo de su detención y de sus derechos constitucionales; posteriormente la presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica en los próximos días o semanas. Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han confirmado la identidad de la detenida ni de la afectada.

Fuente: Tribuna del Yaqui