Además de 'El Chapo' y 'El Mayo': Otros líderes que destacaron en el Cártel de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de las respectivas capturas de Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada, el Cártel de Sinaloa ha seguido funcionando como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y ha mantenido una sólida estructura operativa. En la actualidad, otros líderes y facciones se disputan el control del grupo criminal, generando violencia en diferentes zonas de la región y consolidando nuevas rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

A lo largo de varias décadas, distintos líderes consolidaron lo que hoy conocemos como el Cártel de Sinaloa. Cada una de estas figuras aportó habilidades específicas: desde el control territorial y la logística de drogas hasta la coordinación de células armadas, así como la creación de alianzas estratégicas. Su combinación de audacia, violencia calculada y capacidad para corromper autoridades permitió expandir sus rutas de tráfico hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

'El Güero Palma'

Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como 'El Güero Palma', es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y desempeñó un papel clave en la consolidación de la organización criminal. Como uno de los cabecillas, Palma Salazar supervisó las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y coordinó alianzas con otros grupos criminales para fortalecer la estructura del cártel. Puso los cimientos y permitió que otros líderes, como 'El Chapo' y 'El Mayo', pudieran ampliar el poder de la organización.

'El Azul' Esparragoza

Juan José Esparragoza Moreno, alias 'El Azul', se convirtió en uno los líderes estratégicos más influyentes dentro del Cártel de Sinaloa. Se destacó por adoptar una postura discreta y por su gran capacidad para mediar conflictos, habilidades que le permitieron consolidar alianzas con otras organizaciones criminales y supervisar rutas clave de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su perfil como estratega lo ayudó a coordinar operaciones internacionales, controlar territorios y asegurar la estabilidad interna del cártel.

Dámaso López Núñez

'El Licenciado', como apodaban a Dámaso López Núñez, emergió como uno de los principales sucesores de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Su experiencia en logística y otro tipo de operaciones le permitió supervisar rutas de tráfico de drogas y la coordinación de células armadas, acciones con la que aseguraba la continuidad del cártel en Sinaloa y Durango. Su liderazgo lo llevó a montar una vigilancia estricta sobre Los Chapitos y la competencia con facciones rivales como La Mayiza.

Nueva era del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con una investigación Administración de Control de Drogas (DEA), tras las detenciones y deportaciones de 'El Chapo' y 'El Mayo', el Cártel de Sinaloa se fragmentó y comenzó a implementar un 'modelo paraguas', estructura bajo la cual operan al menos cuatro células delictivas. Expertos señalan que la ausencia de un líder único ha provocado un fuerte conflicto interno entre Los Chapitos y La Mayiza, redefiniendo la estructura del cártel y aumentando la violencia en zonas clave del narcotráfico.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Tras la captura y extradición de su padre, la figura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar se ha fortalecido, asumiendo el mando de rutas estratégicas y operaciones de alto impacto. Junto a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Iván Archivaldo lidera la facción conocida como Los Chapitos, misma que actualmente disputa el control del Cártel de Sinaloa. Su ascenso ha estado marcado por la guerra con la facción de Ismael 'El Mayo' Zambada y la expansión de la producción y tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias 'El Alfredillo', se ha consolidado como uno de los principales líderes de la facción criminal conocida como Los Chapitos, acompañando a su hermano Iván Archivaldo. Ha sido señalado por el Gobierno de Estados Unidos como el responsable de coordinar el tráfico de grandes cantidades de cocaína, fentanilo, metanfetaminas y marihuana desde México hacia el país vecino, haciendo uso de la violencia y corrupción para proteger sus operaciones.

'El Mayito Flaco'

Algo similar al caso Iván Archivaldo pasó como Ismael Zambada Sicairos, conocido como 'El Mayito Flaco'. Tras la captura de su padre en 2024, orquestada por una supuesta traición de los hijos de 'El Chapo' Guzmán, Zambada Sicairos asumió el control de una red que basa sus operaciones principalmente en el Triángulo Dorado y sostiene una guerra abierta con Los Chapitos por el dominio de rutas y territorios clave. 'El Mayito Flaco' ha formado alianzas con otros grupos criminales y ha consolidado la distribución de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.

'El Guano'

Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano', hermano de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ha jugado un papel crucial en la reconfiguración del Cártel de Sinaloa. Fuentes especializadas señalan que, tras la caída de su hermano, formó una alianza con un grupo criminal liderado por 'El Mayito Flaco' en su lucha por el control del Cártel de Sinaloa. Autoridades mexicanas han identificado a ‘El Guano’ como un objetivo prioritario debido a su liderazgo e influencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui