Adulto mayor sufre heridas graves tras ser atropellado en Sonora; el responsable huyó

Puerto Peñasco, Sonora.- Un hombre de la tercera edad se encuentra en estado delicado tras ser víctima de un atropello la mañana de ayer domingo 31 de agosto. El accidente ocurrió en la colonia Nuevo Peñasco, de Puerto Peñasco y el conductor del vehículo implicado se dio a la fuga, dejando al peatón con múltiples lesiones de consideración. Las autoridades iniciaron una investigación para localizar al responsable.

El suceso tuvo lugar a las 9:05 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte a través del número 911 sobre una persona arrollada en el cruce de la calle Lázaro Cárdenas y la avenida 58 B. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Municipal de Puerto Peñasco encontraron a José, de 67 años de edad, tendido sobre la banqueta del lado sur. Aunque se encontraba consciente, presentaba heridas visibles.

En su declaración inicial a los oficiales, la víctima explicó que, al intentar cruzar la calle, no se percató de la proximidad de un sedán de color gris, que describió como posiblemente de la marca Hyundai. El vehículo lo impactó y, sin detenerse a prestar auxilio, el conductor aceleró y abandonó el lugar. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un centro médico.

José fue ingresado en el Hospital IMSS Bienestar, donde el parte médico detalló un cuadro clínico complejo. El paciente fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico de moderado a severo, una contusión torácica, y múltiples contusiones en el cuerpo (policontundido). Además, presentaba una herida en la ceja derecha, así como laceraciones en el pómulo derecho y en el brazo izquierdo.

El informe médico también incluyó la observación de aliento alcohólico en la víctima. El caso fue documentado en el informe policial homologado, el cual fue turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Dicha dependencia se encargará de realizar las diligencias correspondientes para identificar y localizar tanto al vehículo como al conductor responsable, con el fin de deslindar responsabilidades por el delito de lesiones y abandono de persona.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora