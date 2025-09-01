Avión que viajaba de Tijuana a La Paz realiza aterrizaje de emergencia en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 1 de septiembre despegó del Aeropuerto de Tijuana, alrededor de las 06:22 horas, el vuelo Airbus A321 de la aerolínea Volaris, con ruta de Tijuana a La Paz, Baja California Sur. Según información extraoficial, cuando la aeronave se encontraba a mitad del recorrido se tuvieron que activar los protocolos de emergencia debido a una despresurización de la cabina.

Al parecer, esta situación obligó a tomar medidas inmediatas para estabilizar la presión y garantizar la oxigenación de los ocupantes. La unidad, que normalmente debería mantenerse entre los 30,000 y 32,000 pies de altitud, descendió de manera repentina hasta los 8,000 pies. La aeronave se desvió hacia el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora, donde realizó un aterrizaje exitoso aproximadamente a las 07:49 horas.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los datos disponibles indican que se trata de un Airbus A321-231, con matrícula XA-VLW y número de serie 07335. Afortunadamente, todos los pasajeros y el personal de la aerolínea se encuentran sanos y salvos, y el incidente quedó solo como un susto. En caso de más adelante surjan otros pormenores en TRIBUNA te actualizaremos de cualquier novedad.

Es necesario señalar que algunos pasajeros fueron atendidos por los servicios de emergencia al presentar algunos malestares, aunque se considera que no hubo complicaciones graves. Por otro lado, se iniciaron las investigaciones para determinar la causa exacta del incidente; hasta el momento, la hipótesis más probable apunta a una falla técnica relacionada con el asunto de la presurización.

Volaris, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado de prensa al respecto: "Volaris informa que esta mañana el vuelo 3230, que cubría la ruta Tijuana-La Paz, presentó una indicación de posible falla de presurización, por lo que, en seguimiento a los protocolos de seguridad, se procedió a descender y desviarse hacia el aeropuerto de Hermosillo, Sonora", se lee en un fragmento del mensaje.

