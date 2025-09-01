Chihuahua: Josué, 17 años, buscaba trabajo, pero 'Los Mayos' le arrebataron su vida

Comparta este artículo

Santiago Papasquiaro, Durango.- Josué Guerrero Espino, a quien sus seres cercanos solían llamar Cheche, desapareció en abril de 2025, cuando un día salió de su vivienda ubicada en Santiago Papasquiaro, Durango. El objetivo del joven de 17 años era buscar un empleo temporal en la pizca agrícola. Se le ofreció la posibilidad de laborar en campos de Camargo, Chihuahua, pero lo que parecía una excelente oportunidad se convirtió en una pesadilla.

De acuerdo con información de Infobae, el reporte oficial se realizó el 30 de abril de 2025 en Ciudad Aldama, Chihuahua, pues, según su madre, Magaly Espino, nunca llegó al lugar. Posteriormente, se descubrió que el joven había sido secuestrado por el Cártel de Juárez, pero terminó a expensas del grupo criminal conocido como Los Mayitos, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa.

De hecho, Josué Guerrero no fue el único afectado, pues también su amigo Ángel Fernando, de 15 años, a quien le decían El Pollo, viajó con él desde Guachochi, ya que en su caso deseaba trabajar en la cosecha de sandía. Al parecer, les comentó a sus familiares que en un mes regresarían, pero a finales de abril no se supo más de ellos. Evidentemente, la búsqueda de ambos se intensificó, aunque no se tuvieron noticias hasta julio.

Comenzó a circular un video de Josué Guerrero

En aquellas fechas, en redes sociales circuló un video donde aparecía Josué con el cabello rapado, los ojos vendados y las manos atadas. A través de este material, comentó que lo reclutaron para ser punto, término que se refiere a fungir como vigilante. Además, especificó que, a los pocos días de estar en su nuevo empleo, lo levantaron mientras identificaba a sus secuestradores como Roster y Challelo.

Magaly decidió ir hasta donde supuestamente estaba su hijo en Aldama; se movilizó por el sitio buscando a Josué, pero confesó que jamás recibió apoyo de las autoridades estatales y federales. El pasado 30 de agosto de 2025, anunció en sus plataformas que encontraron el cuerpo sin vida de Josué Guerrero Espino frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE): "Ya lo tenemos… Lo vamos a llevar a, a, a sepultar y, este, pues no, solamente eso, eso, darles las gracias a todos por su apoyo".

Fuente: Tribuna