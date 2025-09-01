Con cuchillo y pistola, Javier mató a dos jóvenes en Ciudad Obregón; ya está detenido

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un sujeto de nombre Javier Eduardo 'N', de 29 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal por estar implicado en el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de dos hombres: Miguel Ángel 'N', de 30 años, y José Florencio 'N', de 25. La carpeta de investigación establece que el el crimen sucedió el 14 de marzo de 2024, en un domicilio de la colonia Privada del Pedregal, en Ciudad Obregón.

Alrededor de las 3:00 horas de ese día, el acusado sorprendió a las víctimas mientras se encontraban en estado de indefensión. Javier Eduardo 'N' los atacó con un arma punzocortante tipo cuchillo y posteriormente con arma de fuego, privando de la vida a ambos. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la autopsia determinó que José Florencio 'N' falleció a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego.

Mientras que Miguel Ángel 'N' murió por traumatismos craneoencefálico, torácico y cervical provocados por arma blanca, confirmando la brutalidad del ataque. El acusado fue detenido mediante una orden de aprehensión por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y presentado ante la autoridad judicial. Durante la audiencia inicial se formuló imputación en su contra y juez le dictó auto de vinculación a proceso.

Asimismo, le impuso prisión preventiva justificada, como medida cautelar, por lo cual Javier Eduardo 'N' permanecerá en reclusión mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "ratifica su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos de alto impacto, ejerciendo acción penal contra quienes atenten contra la vida y garantizando justicia plena a las víctimas y sus familias".

En otro caso reciente, Luis Enrique 'N', de 20 años de edad, fue detenido e imputado por dos hechos relacionados con delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en agravio de varias víctimas en Ciudad Obregón. La Fiscalía de Sonora detalló que el primer hecho violento ocurrió el pasado 26 de enero, en el fraccionamiento Los Ángeles. Mientras que el segundo hecho sucedió el 20 de octubre de 2024, en la colonia Campanario.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora