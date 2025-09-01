Despiden a víctima de balacera en Hospital Civil de Culiacán; su padre estaba internado

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La noche del pasado viernes 29 de agosto de 2025 se registró un ataque armado en las inmediaciones del Hospital Civil de Culiacán, dejando como saldo preliminar tres muertos y otros tres heridos. Aproximadamente a las 20:00 horas, un grupo de sicarios irrumpió en el nosocomio y disparó contra los ahí presentes, quienes se encontraban en la sala de espera. Entre las víctimas se confirmó a una menor de edad, identificada como Brianna 'N', de 14 años de edad.

Elementos policiacos y militares se presentaron en el sitio del atentado y acordonaron el perímetro. En el área se localizó un vehículo abandonado con impactos de bala. Trascendió en el lugar de los hechos que dos de los heridos eran familiares de un paciente que había sido internado en la clínica a causa de una herida de bala en una pierna. Asimismo, la infraestructura del centro médico quedó marcada por las múltiples detonaciones que se suscitaron.

Despiden a Jorge, víctima de la balacera en Hospital Civil

Otro de los fallecidos fue identificado como Jorge Choza, de 32 años, perdió la vida tras ser alcanzado por las balas mientras esperaba noticias de la cirugía de su padre afuera del Hospital Civil de Culiacán. Familiares de 'Jordy', como era conocido, se expresaron en redes sociales y lo despidieron. Una prima del difundo externó su consternación por el homicidio de su ser querido, quien resultó ser un daño colateral en este nuevo hecho violento suscitado en la capital de Sinaloa.

Cuando le toca a los tuyos, ahí es donde ahora sí no lo ves como el pan de cada día con la violencia en Sinaloa. El 'Jordy', como le decimos a nuestro primo de cariño, solo esperaba noticias de la cirugía de su papá. Fue de los muchos daños colaterales que hubo afuera del Hospital Civil, me duele un montón porque él era todo menos malo. Abrazo a sus padres en este dolor tan grande", expresó la prima del hombre ultimado.

Por su parte, otra familiar de Jorge denunció que las autoridades no se esfuerzan por brindarle seguridad a la ciudadanía, la cual ha quedado en medio de una guerra territorial entre grupos del crimen organizado que se disputan el control del estado. Y es que se indicó que el individuo esperaba noticias sobre la cirugía de su padre.

Ahí hubo un daño 'colateral' (varios), pero en especial uno que me duele y me llega a mi corazón y a mi familia de cariño. A él no solo le destrozaron la vida a un joven hijo, padre y esposo, que solo esperaba noticias de su padre en cirugía. Era un joven con metas y mucho futuro de familia buena y trabajadora. Ya nadie puede hacer nada, nuestra ciudad está tomada por los 'malos'... no hay gobierno, no hay nada, solo 'circo de militares parando autos por polarizados'", expresó la mujer.

Seres queridos de Jorge se unieron a esta serie de mensajes y destacaron su calidad humana, así como su labor profesional. 'Jordy' era chef y contaba con un negocio de servicio de catering para eventos sociales y corporativos, donde ofrecía banquetes, bocadillos y postres. Asimismo compartía su trabajo en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui