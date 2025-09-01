Detienen a dos vendedores de droga en Ciudad Obregón; les hallaron 39 dosis de crystal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a dos individuos presuntamente implicados en el delito de narcomenudeo. Se trata de René 'N', de 75 años de edad y Francisco David 'N', de 49 años, quienes sorprendidos en posesión de sustancias ilegales en Ciudad Obregón, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En el primero de los casos, se cumplimentó una orden técnica de investigación que fue emitida por un juez de control, con motivo de dar seguimiento a la carpeta correspondiente por el posible delito de narcomenudeo, ejecutándose en un inmueble de la colonia Libertad. Como resultado, se aseguró a un hombre con 16 envoltorios de una sustancia con las características físicas de la metanfetamina, también conocida como crystal.

En el segundo caso, el imputado quien cuenta con antecedentes por los delitos de fraude en el año 2012 y robo en 2013, fue detenido durante un operativo efectuado en la calle Ignacio Pesqueira, de la colonia Russo Vogel, donde el detenido trató de evadir a las autoridades al notar su presencia, por lo que fue interceptado y al revisarlo se le encontró en posesión de 23 envoltorios con crystal, los cuales llevaba ocultos en una cangurera.

En ambos casos los detenidos y los indicios fueron turnados ante las autoridades correspondientes para que se realicen las periciales químicas pertinentes y se efectúen las audiencias que la ley demanda. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "reitera su compromiso con el combate frontal al narcomenudeo y los delitos que atentan contra la salud de las familias sonorenses".

Hace solo unos días, tres masculinos fueron capturados y vinculados a proceso penal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cometido en diferentes puntos de Ciudad Obregón, en donde autoridades los encontraron en posesión de diversas dosis de marihana y crystal. Por lo anterior, también se les impuso la prisión preventiva como medida cautelar, según informó el pasado jueves la Fiscalía de Sonora.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora