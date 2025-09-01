Exalumno ataca al subdirector de una secundaría de Coahuila por haberlo reprobado

Comparta este artículo

Saltillo, Coahuila.- El pasado viernes 29 de agosto se registró una agresión contra el subdirector de la Secundaria Número 8 Adolfo López Mateos, ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila. El responsable fue identificado como un exalumno de nombre Diego 'N', de 15 años, quien fue recluido en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil de Saltillo (Cieavs). Una jueza resolvió mantenerlo bajo esta medida cautelar mientras se define su situación legal.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Laguna, el joven ingresó al plantel que se localiza en la colonia La Madrid, esto bajo la excusa de solicitar sus papeles escolares. En ese momento se encontró con el subdirector, cuya identidad no ha sido revelada, y lo golpeó con la ayuda de una manopla y luego lo hirió con un arma blanca hasta dejarlo inconsciente. Será el próximo jueves 4 de septiembre cuando se determine si es vinculado a proceso.

Por su parte, Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, declaró que la pena un adolescente de 14 a 16 años puede alcanzar hasta los tres años de internamiento, sin importar el delito que haya cometido, aunque en un rango de de 16 a 18 años puede llegar hasta los cinco años. Rechazó que esta conducta pueda clasificarse como tentativa de homicidio, por lo que se cataloga como lesiones calificadas que tardan en sanar más de 15 días.

De igual manera, el funcionario confirmó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron la orden de detención y capturaron a Diego 'N' el sábado 30 de agosto, un día después de que se reportó la agresión. La causa penal fue turnada ante el jueza Dorian Sarely Martínez Marente, quien determinó la medida cautelar a fin de garantizar la presencia del imputado en el proceso legal.

Durante la audiencia de formulación, la autoridad judicial determinó el internamiento preventivo para el joven tras ser imputado por el delito de lesiones leves calificadas, cometidas presuntamente con ventaja, alevosía y brutal ferocidad. Como ya se explicó, el próximo 4 de septiembre se llevará a cabo la siguiente audiencia, alrededor de las 12:00 horas. Trascendió que presuntamente el ataque se debió que el adolescente había sido reprobado por el subdirector anteriormente.

Fuente: Tribuna del Yaqui