Fallece joven embarazada tras trágico choque en Coahuila; hermanos también murieron

Matamoros, Coahuila.- La tarde del sábado 30 de agosto se reportó un aparatoso accidente vehicular múltiple sobre la carretera Matamoros–Torreón, a la altura del conocido centro recreativo Wet Laguna. El percance dejó como saldo tres personas muertas, entre ellas una mujer embarazada y sus dos hermanos. La joven, al igual que sus familiares, viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet Cavalier, cuando fue impactada de frente por la conductora una Chevrolet Colorado blanca que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y se dio a la fuga.

Según información proporcionada por El Sol de Torreón, la víctima fue identificada como Gabriela Damar Holguín Betancourt, quien contaba con 28 semanas de embarazo. En el lugar de los hechos, Adrián Holguín Betancourt, hermano de la fémina, murió tras quedar prensado entre fierros del vehículo, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos tuvo que usar una herramienta hidráulica para recuperar el cuerpo y que este fuera trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con los reportes preliminares, los probables responsables y ocupantes de la camioneta Colorado viajaban en presunto estado de ebriedad y una mujer sería la conductora; sin embargo, ésta se dio a la fuga tras el percance", explicó el medio anteriormente citado.

A las 02:05 horas del domingo 31 de agosto, especialistas le practicaron una laparotomía exploratoria y una cesárea de urgencia a Gabriela, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y se confirmó su fallecimiento a causa de un choque hipovolémico. Minutos más tarde, el personal médico informó sobre la pérdida del bebé que esperaba. Por su parte, Telediario Laguna también constató el deceso de Alberto Holguín Betancourt, el otro hermano que perdió la vida en el accidente.

De igual forma se indicó que los tres jóvenes fueron velados en el Ejido Pastor Rouaix, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, en donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós. Trascendió que, recientemente, Gabriela egresó de la licenciatura en Enfermería, mientras que sus hermanos Adrián y Alberto culminaron sus estudios como ingenieros. Se dijo que los tres se destacaban por su cercanía y unión familiar.

