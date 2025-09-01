Fatal accidente en Sonora deja una víctima mortal: Hombre murió aplastado por su camioneta

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la colonia Petrolera, en el municipio de Guaymas, luego de recibir un reporte sobre un accidente relacionado con un vehículo. Lamentablemente, este siniestro dejó una víctima mortal, quien ya fue identificado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de ayer, domingo 31 de agosto de 2025, alrededor de las 20:50 horas, tiempo local, en la calle Gaspar Zaragoza Iberri. Afuera de una vivienda en esa dirección, Martín Alberto L.S., de 66 años, se encontraba realizando labores de mantenimiento en su camioneta Chevrolet Avalanche cuando, debido a una falla técnica, el vehículo le cayó encima.

De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Guaymas, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima. Lamentablemente constataron que Martín Alberto ya no contaba con signos vitales; el impacto provocó que el hombre perdiera la vida de manera inmediata.

La escena del accidente fue asegurada por elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes solicitaron la intervención de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para realizar el levantamiento del cuerpo y procesar la zona.

Mediante redes sociales, vecinos de la colonia Petrolera expresaron su consternación por la noticia, señalando que Martín Alberto era un hombre trabajador y cercano a la comunidad, con quien se podía platicar y disfrutar; no se han compartido detalles de su funeral. Por su parte, la FGJES informó que continuará con las investigaciones para dejar constancia oficial del incidente y garantizar que todos los protocolos se cumplieron.

