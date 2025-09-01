FGJES va por vinculación a proceso de exfuncionarios de Claudia Pavlovich

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que solicitará en audiencia con el juez la orden de vinculación a proceso del extitular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora (SEC) y otro exfuncionario del gobierno de Claudia Pavlovich. Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de Sonora, confió en que se logrará obtener las órdenes de vinculación a proceso, ya que ha presentado todas las evidencias y el caudal probatorio que se encuentra en el expediente y que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Gustavo Rómulo Salas Chávez dijo que no se pueden dar detalles al respecto, por el tipo de investigación, además porque en la audiencia se solicitará la vinculación de los exfuncionarios. "Tenemos la total y absoluta confianza en que vamos a lograrla, con el caudal probatorio que se encuentra en el expediente y que estas personas ya se encuentran sujetas a prisión preventiva justificada, no solamente por la magnitud del daño causado al erario público, sino porque, pues tenemos la presunción fundada de que pretenden evadirse de justicia". Dijo que, mientras se solicita al juez la vinculación, buscarán ejercer otros órdenes de aprehensión.

Detenciones

La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia de Sonora notificó sobre la detención de Víctor 'N' por el posible delito de peculado, entre otros, como malversación de recursos públicos. El detenido, en prisión preventiva, fungió como secretario de Educación y Cultura en Sonora desde 2018 a 2021. Junto a Víctor 'N', también se logró la detención de Alberto 'N', quien se desempeñó en la Secretaría de Educación y Cultura como subsecretario de planeación, en el mismo periodo de 2018 a 2021.

"No buscamos venganza política": Adolfo Salazar Razo

"Nuestro gobierno nunca se ha caracterizado, ni se va a caracterizar, ni va a pasar a la historia por tener una agenda de venganza política", aseguró el secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo ante la detención de exfuncionarios de la SEC del sexenio pasado. El secretario de Gobierno en Sonora dijo que la Fiscalía General de Justicia estatal se encarga de la investigación del caso, por lo que se debe ser muy respetuoso por el tipo de indagación.

Adolfo Salazar Razo advirtió que quienes cometan una irregularidad en el desempeño durante el tiempo en el que se desempeñen como servidores públicos, serán sujetos de investigación, incluyendo a los actuales funcionarios estatales. "Nosotros mismos hoy estamos sujetos a que el desempeño y nuestro uso responsable de las atribuciones que tenemos, mañana también, y van a ser valoradas". Dijo que desde la Secretaría de Gobierno en Sonora serán respetuosos de la investigación y dejarán que sea la fiscalía la que informe sobre los avances en el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui