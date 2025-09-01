Intentó darse a la fuga: Cae 'tirador' con 76 envoltorios de crystal al norte de Sonora

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un hombre identificado como Jovani 'N', de 40 años de edad, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina (Semar), tras ser encontrado en posesión de sustancias ilegales en San Luis Río Colorado. Los agentes efectuaban labores de prevención en la avenida Hidalgo, de la colonia Comercial cuando se encontraron con el señalado.

Al notar la presencia de los oficiales el sujeto intentó darse a la fuga, sin embargo, fue alcanzado y se le practicó una revisión corporal donde fueron descubiertos, ocultos entre sus pertenencias, ocho bolsas de la droga conocida como metanfetamina o crystal y 68 envoltorios de marihuana. Debido a esto, el acusado junto con la droga, fueron turnados al Ministerio Público a fin de que se realicen las diligencias correspondientes.

Con esto se busca determinar la naturaleza de los indicios decomisados y que se integre la carpeta de investigación pertinente. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó en un comunicado que "trabajará para que aquellos que resulten responsables por delitos en contra de la salud de los sonorenses enfrenten a la ley y se les impongan sentencias con total apego a derecho".

Este no es el primero decomiso de droga que ocurre en los últimos días en San Luis Río Colorado. Un hombre llamado Amílcar 'N', fue arrestado y vinculado a proceso penal, por operar un tráiler que fue detenido el pasado 12 de agosto. El individuo enfrenta cargos por delitos contra la salud, específicamente por el transporte de un enorme cargamento de más de 831 kilos de clorhidrato de metanfetamina y más de 733 litros de la misma droga en estado líquido.

La decisión judicial marca el inicio de un proceso penal en su contra. La detención del chofer fue el resultado de un operativo entre elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Durante una inspección en el puesto de vigilancia militar 'Cucapah', ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, las autoridades localizaron la sustancia ilícita oculta en el vehículo de carga.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora