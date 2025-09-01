Jalisco: Muere mujer motociclista tras caer en bache y sufrir grave lesión en la cabeza

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- Durante este lunes 1 de septiembre de 2025 se registró un lamentable accidente en la colonia Marcelino García Barragán, misma que está ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. Los reportes preliminares indicaron que una mujer, quien circulaba a bordo de su motocicleta, cayó en un bache y perdió el control de su vehículo. La caída provocó que la víctima derrapara a lo largo de la avenida Juan Gil Preciado y se impactara directamente contra el pavimento.

De acuerdo a información proporcionada por el medio Telediario Guadalajara, el percance ocurrió en la mencionada vialidad, en su cruce con la avenida Quinta Poniente. A pesar de que la fémina fallecida contaba con el casco y equipo de protección adecuado, la víctima sufrió una lesión grave en la cabeza que le provocó la muerte instantáneamente. Servicios médicos y elementos policiacos se movilizaron hacia el sector para atender la situación.

Paramédicos arribaron casi de forma inmediata al lugar de los hechos, pero la mujer, de 35 años aproximadamente y cuya identidad no se ha revelado, ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada. La circulación en el sentido hacia Tesistán se vio interrumpida durante varias horas, mientras autoridades municipales y de vialidad resguardaban la escena y atendían el flujo vehicular.

El accidente resalta nuevamente la problemática de la infraestructura vial en Zapopan, donde baches y desperfectos en las avenidas representan un riesgo constante para motociclistas y automovilistas. La combinación de velocidad adecuada y equipamiento de seguridad no siempre es suficiente para evitar tragedias en zonas con pavimento irregular", explicó el medio anteriormente citado.

Finalmente, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco se presentó en el sitio para cumplir con las diligencias correspondientes. Entre las acciones a realizar, las autoridades revisarán las cámaras del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5). Una vez culminadas los trabajos en el área se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de la motociclista por parte de elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.



Fuente: Tribuna del Yaqui