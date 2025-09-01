'Levantan' a síndico municipal de Aguaruto en Culiacán; continúa desaparecido

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado domingo 31 de agosto, José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, fue privado de la libertad mientras se encontraba en un negocio de su propiedad, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, el funcionario fue visto por última vez alrededor de las 16:30 horas, cuando fue interceptado por sujetos armados que lo obligaron a subir a un vehículo blanco sin placas.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió de inmediato la ficha de localización. El hombre, de 32 años de edad, vestía camisa tipo polo negra con el logotipo de su marisquería, pantalón de mezclilla azul, tenis negros de tela y una cachucha negra. Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al 6671841256 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx.

En cuanto a sus señas particulares, se trata de un hombre de complexión mediana, mide 1.72 metros, es de tez morena, cara redonda, ojos medianos color café oscuro, nariz grande con base ancha, cabello ondulado castaño oscuro, frente mediana, boca grande con labios gruesos y cejas pobladas. Además, tiene un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de un pitbull en blanco y café, y tatuajes en el brazo izquierdo con los dibujos de una cruz, un tigre y San Judas Tadeo, todos monocromáticos.

Ficha de Búsqueda

En la labor de búsqueda participaron policías municipales y elementos del Grupo Interinstitucional. También se incluyó al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes se encargaron de que los familiares de García Oceguera realizaran la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento se desconoce su paradero, aunque en TRIBUNA te informaremos de cualquier novedad.

El Ayuntamiento de Culiacán publicó un comunicado a través de sus redes sociales: "El Gobierno Municipal de Culiacán informa que, de acuerdo a los primeros datos, José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, fue privado de manera ilegal de su libertad mientras se encontraba en un establecimiento de cocos y mariscos". Agregaron: "El Gobierno Municipal de Culiacán confía en el trabajo del Grupo Interinstitucional para lograr la liberación de José Ramiro García".

Fuente: Tribuna