Muere en prisión 'El Tomate', líder de la Unión Tepito y autor de la masacre de Garibaldi

Ciudad de México.- José Mauricio Hernández Gasca, alias de 'El Tomate', identificado por las autoridades como uno de los líderes fundadores del grupo delictivo la Unión Tepito, falleció este lunes 1 de septiembre mientras se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el deceso después de que el personal de custodia lo encontrara inconsciente en su celda.

A pesar de la inmediata intervención de los servicios médicos del penal, quienes aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), Hernández Gasca ya no tenía signos vitales. Tras esto, se notificó al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer las circunstancias de la muerte. De acuerdo con los informes oficiales, Hernández Gasca padecía estenosis refractaria.

Dicha condición médica provoca un estrechamiento del esófago y dificulta la deglución. Esta patología era una secuela de una cirugía de banda gástrica a la que se sometió hace aproximadamente 8 años. Reportes periodísticos de la época sugirieron que dicha intervención quirúrgica también tuvo como objetivo alterar su apariencia física para evadir a las autoridades, debido que era buscado por su extenso historial delictivo.

Su última detención ocurrió en marzo de 2024, durante un cateo en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, ejecutado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, este fue su quinto arresto, con capturas previas en 2019, 2020, 2021 y 2023, lo que evidenciaba la dificultad de las autoridades para mantenerlo en prisión. La Fiscalía capitalina lo consideraba un operador de alto rango dentro de la estructura de la Unión Tepito.

Además de ser una persona cercana a Roberto 'N', alias 'El Betito', otro de los líderes principales del grupo, actualmente recluido en un penal federal. Asimismo, las investigaciones vinculaban a 'El Tomate' con el ataque armado en la Plaza Garibaldi, de Ciudad de México, en septiembre de 2018. En dicho evento, individuos disfrazados de mariachis abrieron fuego contra un grupo de personas, resultando en seis fallecidos y siete heridos.

Fuente: Tribuna