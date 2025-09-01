Nunca estuvo desaparecida: Jazmín peleó con su pareja y se fue de casa en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este lunes 1 de septiembre, la localización de Jazmín Bustamante Verdugo, de 31 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida a finales de agosto en Hermosillo. La dependencia informó que fue encontrada sana y salva, y que las investigaciones concluyeron que su ausencia se debió a motivos personales y nunca estuvo en peligro.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la autoridad, una vez que se estableció contacto con Jazmín Bustamante, esta manifestó que su salida de su domicilio fue por decisión propia tras haber tenido una discusión con su pareja sentimental. Durante el tiempo que estuvo ausente, se resguardó en un departamento que le fue facilitado por un conocido. La mujer explicó que no se percató de la movilización para buscarla hasta el día de hoy.

Al enterarse de la preocupación de sus familiares, decidió regresar a su hogar por sus propios medios. Asimismo, refirió que la falta de comunicación se debió a que no llevaba consigo su teléfono celular. La Fiscalía de Sonora dijo que, tras la valoración médica, se determinó que Jazmín se encuentra en buen estado de salud físico y emocional, y reiteró que en ningún momento su integridad estuvo en riesgo ni fue víctima de alguna actividad ilícita.

Con esta aclaración, se desactiva la cédula de búsqueda emitida bajo el Protocolo Alba, la cual se había difundido en redes sociales después de que fuera vista por última vez el 28 de agosto en la colonia Balderrama. La FGJES agradeció la ayuda de la ciudadanía y los medios de comunicación en la difusión de la alerta, cuyo alcance fue fundamental para que la información llegara a la persona extraviada y se resolviera el caso de manera favorable.

Cabe recordar que el viernes 22 de agosto se localizó a Kenia, la menor de 7 años de edad que previamente había sido reportada como desaparecida el pasado jueves 21 de agosto, en la colonia Ocotillo, de Guaymas. La situación generó gran preocupación debido a la corta edad de la menor y a los altos índices de actos criminales que se han registrado en los últimos meses en la entidad.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora