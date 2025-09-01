Pánico en Hermosillo: Más de 150 niños son evacuados ante alerta de incendio en guardería

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Más de 150 menores de edad de una guardería de Hermosillo tuvieron que ser rápidamente evacuados ante una alerta de incendio; estos hechos generaron pánico al poniente de la capital de Sonora. Los hechos sucedieron en el bulevar Las Quintas, entre Paseo Río Sonora y Camino del Seri; presuntamente, se habla de la falla de un aire acondicionado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que cuerpos de seguridad y rescate atendieron la alarma sin que se reportaran incidencias. "Bomberos, cuerpos de seguridad y rescate, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron esta tarde la activación de una alarma en la Guardería Las Quintas, en Hermosillo, sin que se reportaran incidencias", indicaron mediante redes sociales. En total, fueron evacuados 155 menores y 42 docentes, de manera preventiva, sin novedad, y la guardería seguirá funcionando con actividades normales.

Los menores fueron evacuados

Ante el temor de que pudiera tratarse de un siniestro mayor, se logró sacar de las instalaciones a los niños con gran rapidez. Para esto, fue necesario el trabajo de todos los elementos de manera coordinada. Aunque en un principio se habló de la falla de un aire acondicionado, de momento no se ha confirmado o desmentido la información.

Padres y madres de familia acudieron lo más pronto posible al lugar de los hechos para ver a sus pequeños y conocer a detalle lo que sucedió. A las afueras del centro se encontraban las cuidadoras resguardando a los menores, y afortunadamente todo resultó solo en un susto que no pasó a mayores. Ante hechos como estos, las autoridades recomiendan mantener la calma y no caer en pánico, así como avisar a las autoridades rápidamente, a través del número de emergencias 911, para que puedan hacerse cargo de la situación.

Cabe señalar que el pasado 6 de agosto se dio una evacuación similar luego de que se registrara la explosión de un transformador en la parte externa de una guardería en el Centro de Hermosillo, ubicada en la calle Everardo Monroy entre Guerrero y Matamoros. En esa ocasión fueron evacuados más de 111 niños y los hechos no pasaron a mayores.

