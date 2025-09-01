Patrulla de la Guardia Nacional protagoniza choque en céntrico crucero de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 1 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en la colonia Centro de Ciudad Obregón, en el que se vio involucrada una unidad de la Guardia Nacional. El percance tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas en el concurrido cruce de las calles Tabasco y Allende. De acuerdo con los reportes, la patrulla circulaba en dirección de oriente a poniente sobre la calle Allende.

Al llegar a la calle Tabasco, presuntamente no respetó la señal de alto obligatorio, lo que provocó el choque contra el costado de una vagoneta de color gris, modelo atrasado, que transitaba con preferencia por esa vía. Afortunadamente, el impacto fue de menor consideración y, según se informó en el lugar de los hechos, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales leves en ambos vehículos.

Como consecuencia del siniestro, la circulación en el carril afectado fue cerrada temporalmente para permitir las maniobras correspondientes. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al sitio para tomar nota de lo sucedido y efectuar el peritaje necesario para deslindar responsabilidades. Una vez que los vehículos fueron orillados, el flujo vehicular en la zona fue restablecido con normalidad.

Los daños fueron mínimos y por fortuna no pasó a mayores

Este no ha sido el único accidente reciente provocado por una autoridad en Ciudad Obregón. La tarde del pasado sábado 30 de agosto, un choque tuvo lugar en el cruce de las calles 5 de Febrero y bulevar Rodolfo Elías Calles, en donde estuvieron involucradas dos camioneta, una de ellas es una unidad oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el otro es un vehículo particular.

Aunque preliminarmente se reportaron personas lesionadas, ya que en una de las camionetas viajaba una familia con menores de edad, un informe actualizado de las autoridades locales indicó que únicamente se presentaron daños materiales. Asimismo se explicó que la colisión se suscitó entre la unidad oficial y una Toyota blanca tipo cerrada, las cuales se desplazaban en direcciones opuestas por el mencionado sector.

Fuente: Tribuna