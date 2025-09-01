Protocolo Alba en Sonora: Buscan a Jazmín Bustamante Verdugo, desaparecida en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La desaparición de personas en México continúa, por lo que las autoridades unen esfuerzos para buscar a las víctimas y apoyar a familiares afectados. En este sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una cédula de búsqueda bajo el Protocolo Alba con el objetivo de localizar a Jazmín Bustamante Verdugo, de 31 años de edad, reportada como desaparecida en Hermosillo.

De acuerdo con la información oficial, la fémina fue vista por última vez el pasado 28 de agosto de 2025, cuando salió de un domicilio ubicado en la colonia Balderrama de la capital sonorense. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

Buscan a mujer desaparecida en Sonora. Foto: FGJES

Activan Protocolo Alba por desaparición de Jazmín

Según la información compartida por las autoridades locales, Jazmín Bustamante Verdugo es de nacionalidad mexicana y cuenta con las siguientes características físicas: tez morena clara, complexión delgada, estatura de 1.60 metros, peso de 53 kilogramos y cara ovalada. Presenta además frente y boca medianas, ojos medianos color café claro, cejas regulares, nariz y boca medianas. Su cabello es lacio, castaño oscuro.

Entre sus señas particulares, destaca un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la palabra 'VALERIA'. Asimismo, se señala que la hoy ausente padece trastorno límite de personalidad (TLP). La Fiscalía puntualiza que el día de su desaparición vestía leggings color café y una blusa negra. Estos detalles resultan de relevancia para facilitar su identificación en caso de que alguien la haya visto recientemente en la vía pública u otro espacio.

La Fiscalía de Sonora subrayó que la participación ciudadana es fundamental en estos casos, por lo que solicitó a la población difundir la información de la cédula de búsqueda y, en caso de contar con datos que ayuden a ubicar a Jazmín Bustamante Verdugo, comunicarse de inmediato a los teléfonos oficiales. El contacto directo puede realizarse a través de la línea (662) 289 88 00, extensión 15701, así como al número de emergencia 911.

De igual manera, la Fiscalía habilitó el correo electrónico alertas.desaparecidos@fiscalia-sonora.gob.mx para la recepción de información.

Fuente: Tribuna / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)