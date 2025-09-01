Reportan choque múltiple en avenida Gran Canal; encharcamientos, la causa del siniestro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencias, se movilizaron en inmediaciones de la avenida Gran Canal, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que se reportara un choque múltiple. Presuntamente, el siniestro ocurrió por los encharcamientos, resultados de las fuertes lluvias nocturnas en la capital.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el incidente se reportó la mañana de este lunes 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en inmediaciones de la avenida Gran Canal, a la altura de la calzada San Juan de Aragón. Se detalló que los encharcamientos provocaron que tres vehículos particulares, incluida una combi, colisionaran entre sí. En medio de dos unidades quedó un automóvil blanco, cuyo conductor resultó severamente lesionado.

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana. También arribaron al sitio elementos del heroico cuerpo de Bomberos, además de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El siniestro provocó tránsito lento durante la mañana de este lunes, cuando miles de estudiantes regresarán a clases para cursar el ciclo escolar 2025-2026. Dos carriles de Gran Canal continuaron con la circulación, sin embargo, los encharcamientos, así como el actual de las autoridades, complicaron la circulación rumbo a Talismán y Circuito Interior durante varios minutos. La alternativa recomendada por las autoridades es la avenida Eduardo Molina.

Respecto a los afectados, las autoridades no confirmaron si fue necesario su traslado a nosocomios de la localidad; una fémina, víctima del siniestro, declaró a medios de comunicación que solo resultó golpeada pero nada grave. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el incidente, ni si las autoridades se movilizaran para prevenir los encharcamientos y por ende, estos siniestros.

Fuente: Tribuna

