Se descarrila tren minero en Sonora y desata movilización de servicios de emergencia

Carbó, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó sobre el descarrilamiento de un tren de carga ocurrido la mañana de este lunes 1 de septiembre en el municipio de Carbó. El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del ejido La Poza, ubicado en la zona centro de la entidad, y movilizó a diversas corporaciones de seguridad y de rescate, quienes prestaron ayuda a la personas que tripulaban el vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, el convoy afectado consistía en nueve vagones que transportaban cobre proveniente de una mina cercana. Afortunadamente, el suceso no dejó personas lesionadas, limitándose únicamente a daños materiales en la infraestructura ferroviaria y en los vagones involucrados. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Carbó, quienes atendieron la situación de manera sin mayores contratiempos.

De igual forma, personal de distintas agencias de seguridad resguardó el perímetro para facilitar las labores correspondientes. Por el momento, las autoridades investigan las causas del accidente, aunque una de las hipótesis principales sugiere que pudo deberse a una falla en las vías férreas. Cabe mencionar que en los últimos días se han presentado multitud de accidentes de tránsito en diferentes municipios de Sonora.

Un lamentable percance que resultó en la muerte de una persona se registró la mañana de este domingo 31 de agosto. El suceso ocurrió alrededor de las 9:40 horas en el kilómetro 181 de la carretera federal México 15, en la salida suroeste de Madalena de Kino. Según los reportes iniciales, el conductor de un tractocamión que transportaba agua mineral y circulaba en dirección de norte a sur, se salió del camino al tomar una curva pronunciada.

Esto provocó que el vehículo volcara y terminara sobre las vías del ferrocarril que corren paralelas a la carretera. Las autoridades confirmaron que el tráiler fue el único vehículo involucrado en el fuerte percance. Al lugar acudieron de inmediato unidades de emergencia, incluyendo personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional, Cruz Roja y Bomberos, quienes nada pudieron hacer para salvar la vida del chofer.

Fuente: Tribuna y Protección Civil