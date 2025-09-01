Sentencian a joven de 20 años que asesinó a taxista en Nogales; lo atacó con desarmador

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Una sentencia de 28 años de prisión fue dictada en contra de un hombre llamado Caleb 'N', de 20 años de edad, quien fue declarado culpable del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio del taxista Jesús Alberto 'N', de 47 años, en Nogales. El procedimiento inició con una orden de aprehensión ejecutada en su contra por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante la celebración de la audiencia inicial se formuló imputación contra el señalado, quien también fue vinculado a proceso penal y se le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Posteriormente, el caso concluyó mediante un procedimiento abreviado, con la aceptación de su responsabilidad por parte del acusado, por lo cual deberá cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nogales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), el crimen lo cometió alrededor de las 23:10 horas del pasado 26 de agosto, en la calle 5 de Mayo, de la ciudad fronteriza, donde la víctima conducía un taxi Nissan Tsuru modelo 2016. El sujeto abordó el vehículo solicitando traslado a la colonia Las Acacias; durante el trayecto sorprendió al conductor y lo agredió con un desarmador, provocándole múltiples lesiones.

La agresión continuó en la vía pública, donde Caleb 'N' alcanzó a la víctima y le infligió heridas craneoencefálicas y múltiples traumatismos, lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar. Cabe señalar que, posteriormente, el sentenciado había sido detenido por el delito de portación de arma prohibida y posesión de narcótico, el 27 de agosto del mismo año, lo que fortaleció los elementos de investigación en su contra.

Esta condena sucede solo 1 día después de que otro taxista fue asesinado en Nogales. La tarde de este domingo 31 de agosto, un hombre que se desempeñaba como conductor fue privado de la vida tras ser agredido con un arma blanca mientras circulaba por una de las principales arterias de la ciudad. El crimen fue reportado cerca de las 17:30 horas y se indicaba la presencia de una persona herida en el interior de un vehículo de alquiler sobre la avenida Plutarco Elías Calles.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora