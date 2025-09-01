Sinaloa cierra agosto con violencia marcada por homicidios, enfrentamiento y 'levantón'

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado domingo 31 de agosto de 2025 se presentaron diversos hechos violentos en el estado de Sinaloa, de acuerdo con medios locales ocurrieron tres homicidios dolosos, un enfrentamiento a balazos, una persecución y la privación de la libertad de un funcionario municipal. En TRIBUNA te contaremos a detalle cada uno de los delitos, así como también en qué sector sucedieron.

Para empezar, el viernes 30 de agosto se registró un fuerte ataque armado en el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán que dejó como saldo tres personas sin vida, cuatro heridos y diversos daños materiales. Sin embargo, durante la madrugada de ayer se confirmó el fallecimiento de un hombre identificado como Víctor Antonio, de 46 años, quien tenía su domicilio en la colonia Industrial El Palmito.

De igual manera, fueron encontrados dos cadáveres en estado de descomposición sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán, a un costado del puente del poblado Salto Chico, correspondiente al municipio de Elota. Al parecer, las autoridades tuvieron conocimiento del hallazgo gracias a una llamada al número de emergencias C4i. Hasta el momento se desconoce por completo el motivo de sus muertes y no se tienen mayores indicios acerca de estas víctimas.

El domingo sucedieron varios delitos

En Culiacán también se originó una intensa persecución en el sector Bugambilias. Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde cuando elementos de la Secretaría de Marina realizaban recorridos por la zona, pero de pronto se percataron de un automóvil sospechoso. Al marcarle el alto, en lugar de detenerse, los ocupantes aceleraron la unidad. Finalmente, fueron capturados casi al llegar a la privada Stanza Solare.

Asimismo, ya por la noche fue privado de la libertad José Ramiro García Ocegera, síndico municipal de Aguaruto. El funcionario se encontraba en una marisquería cuando fue 'levantado' por civiles armados. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su paradero, e incluso la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya emitió una ficha de localización.

Fuente: Tribuna