Tenía 23 años: Sin piedad, ultiman a balazos a Marvin Jair frente a su casa en Navolato

Navolato, Sinaloa.- La escalada de violencia en Sinaloa es verdaderamente preocupante y, a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno Federal y Estatal, los índices delictivos no disminuyen. Uno de los municipios más golpeados en las últimas semanas es Navolato, en donde este 1 de septiembre de 2025 se registró un nuevo ataque armado en un domicilio que se ubica en el poblado de El Alto de El Vergel, perteneciente a la sindicatura de Bachimeto.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Marvin Jair 'N', de 23 años de edad. Los primeros informes indican que la víctima se encontraba afuera de su vivienda, cuando un gatillero apareció a bordo de una motocicleta y abrió fuego en su contra hasta quitarle la vida en el lugar, que se localiza a un costado de un kinder de la localidad. Un reporte a las líneas de emergencias alertó a las autoridades.

Vecinos del lugar que escucharon los disparos denunciaron ante el 9-1-1 para que acudieran policías de diferentes corporaciones, y agentes municipales de Navolato junto con elementos de la Secretaría de Marina acudieron al lugar", explicó el medio anteriormente citado.

Una vez confirmado el asesinato del joven, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Semar se encargaron de acordonar el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Peritos y agentes investigadores cumplieron con los trabajos de campo, así como con las diligencias de ley correspondientes.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será resguardado por el Ministerio Público a la espera de que sus familiares lo reclamen oficialmente.

Cierre violento de agosto

La Fiscalía General del Estado confirmó que el mes de agosto cerró con dos homicidios dolosos y dos personas localizadas sin vida en Sinaloa, cuya causa de muerte aún no está definida. Asimismo, medios locales reportaron la privación de la libertad de José Ramiro 'N', síndico municipal de Aguaruto, durante la noche del domingo 31 de agosto de 2025.

