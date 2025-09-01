"Tenían rencillas personales": FGJES investiga asesinado en Bacanora Fest 2025 en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Momentos de verdadero pánico se vivieron durante el Festival Bacanora Fest 2025 en Nogales, después de que una agresión armada dejó una persona sin vida y una más lesionada. Se sabe que los hechos ocurrieron a la 1:00 horas del pasado domingo 31 de agosto, esto durante el segundo día de este festival. Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó las investigaciones, por lo que el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez dio declaraciones al respecto, diciendo que los hechos se deberían a un tema de rencillas personales entre los implicados.

El titular de la FGJES, Salas Chávez, explicó que los hechos se dieron debido a "rencillas personales" entre la víctima mortal y el tirador que disparó en su contra. Según las indagaciones que se han realizado, ambos sujetos tenían problemas personales, por lo que mujeres que los acompañaban habrían intervenido para tratar de mediar la situación sin lograrlo con éxito y finalmente terminó en tragedia. Un sujeto disparó contra otro y luego huyó del lugar. Ante los hechos, se comenzaron con los cateos necesarios para poder concretar la captura del responsable, el cual ya está identificado.

"Hoy en la mañana hicieron los primeros cateos y estamos en espera de que podamos tener los resultados ya para la captura del responsable que tenemos identificado. Es lo que ahorita podríamos decir en avance. Sí, ya tenían rencillas personales; entre ellos, evidentemente, había un tema más allá del entorno personal de ellos, que en este momento no estamos en condiciones todavía de compartirlo con los medios de comunicación", señaló Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dijo que, pese a lo ocurrido, el festival continuó con normalidad y supervisión policiaca. Además, afirmó que ante la cercanía con la frontera se activaron las alertas de seguridad; esperan que durante las próximas horas se pueda capturar al presunto responsable y compartir más información. En redes sociales, el hecho causó preocupación, pues usuarios destacaron que se estaba viviendo un momento de suma violencia y descontrol en la ciudad fronteriza.

Fuente: Tribuna del Yaqui