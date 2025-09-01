VIDEO: Capturan a hombre que llevó a niña de 10 años a un hotel en Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Este lunes 1 de septiembre, agentes de la Policía de Monterrey capturaron a un sujeto que tenía en su poder a una menor de diez años y, además, cuando lo detectaron estaba en un hotel con la pequeña, un momento que quedó grabado en las cámaras del lugar. Los hechos ocurrieron en un alojamiento ubicado entre Pino Suárez y Cuauhtémoc, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con información de Milenio, el sujeto fue identificado como José Manuel P., de 33 años, quien se aprovechó de un descuido de la abuela de la menor. La mujer, de 74 años, vendía sus dulces cuando el hombre se acercó a la esquina de Madero y Rayón, tomó su mano y luego se llevó a la niña al hotel. Los elementos policiales, con el objetivo de dar con el paradero de la infante, se apoyaron en el sistema de monitoreo.

De hecho, encontraron a la menor esperando en el negocio, ya que el individuo se había ido porque no había habitaciones disponibles. Asimismo, le había pedido a la niña de 10 años que lo esperara, pero cuando los policías la localizaron, la preocupada mujer pudo reencontrarse con su nieta. En cuanto al presunto responsable, se le ubicó en el cruce de Juan Méndez y Aramberri; ahora está a disposición del Ministerio Público.

El sujeto fue detenido

Precisamente, hace un par de semanas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un entrenador de natación que presuntamente abusó de una niña de siete años que era su alumna. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el delito ocurrió al concluir una clase de natación, cuando el hombre invitó a la pequeña junto a dos sobrinos a su domicilio y ahí se suscitaron los hechos.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción u otros ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911. Lo anterior se puede hacer sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna