VIDEO: "No le debo nada a nadie", tras amenazas del narcotráfico, Yeri MUA pide ayuda a Sheinbaum

Ciudad de México.- El pasado domingo 31 de agosto se dio a conocer que el nombre de la famosa influencer Yeri MUA apareció en una narcomanta, lo que habría sido una clara amenaza del narcotráfico. Ante esto, la también cantante grabó unas historias de Instagram para aclarar que ella no tiene deudas con nadie: "No le debo nada a nadie", sentenció, a la par que pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La famosa etiquetó a la presidenta y señaló: "Yo no tengo miedo, no le debo nada a nadie". El nombre de Yeri MUA apareció en una narcomanta que aseguraba que le pasaría algo si se presentaba en un evento que tiene programado para este mes en Tijuana. El mensaje también está dirigido a la familia de Yeri y su hermano, quien es menor de edad. La personalidad del Internet pidió a la presidenta y a las autoridades que se inicie una carpeta de investigación contra el influencer Lonche, a quien Yeri MUA culpa directamente de las agresiones en su contra, pues durante los últimos días ha sostenido una pelea con él por las redes sociales.

"Investiguen, ¿tiene algo que ver con gente mala? ¿Qué tiene que ver este niño? ¿Por qué sus fanáticos están amenazando con pistolas?", afirmó la influencer, a la vez que pidió que se investigue a los implicados para conocer si el influencer Lonche tiene nexos delictivos. "No creo que me pase nada porque son una bola de chamacos miados, pero, por si no lo saben, en México es ilegal poner mantas amenazando a personas de muerte", afirmó y dijo que llamará a sus abogados porque esto rebasa los niveles de violencia.

¿Qué decía la narcomanta contra Yeri MUA?

La narcomanta contra la influencer le pedía no presentarse el próximo 14 de septiembre, advirtiendo que será la última presentación "por irrespetuosa y lengua suelta". Sin embargo, la cantante aseguró que sí se presentará pese a las amenazas. "No se van a cancelar mis presentaciones, yo me voy a seguir presentando, y pura verg%$! que me matan", señaló. Además, dijo que no sentía miedo por las amenazas.

¿Quién es Lonche, al que responsabiliza Yeri MUA?

El influencer Lonche es originario de Los Mochis, Sinaloa, según sus redes sociales. En días recientes, se dio una confrontación entre ambos por comentarios que, según Yeri, propician el odio en su contra.

Pide ayuda a la presidenta

Fuente: Tribuna del Yaqui