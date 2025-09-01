VIDEO: Rodada de Sandra Cuevas en CDMX dejó lesionados y 70 motos en el corralón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace unos días, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, comenzó a organizar a través de redes sociales una rodada que se llevó a cabo este pasado domingo alrededor de las 17:00 horas (tiempo local). Finalmente, ayer se realizó el recorrido que partió desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia y que tenía como propósito dar inicio a los festejos patrios.

Sin embargo, no todo salió como se esperaba, ya que varios de los motociclistas no cumplían con las medidas de seguridad. Entre las omisiones más frecuentes estaba la falta de casco. Por otro lado, como te informamos con anterioridad, la funcionaria planea contender para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2030, a través de la asociación México Nuevo, encabezada por Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, que busca establecerse como partido político.

Durante el evento, Cuevas iba a bordo de un vehículo RZR y la acompañaban miembros de la organización La Chokiza. El problema fue la gran concentración de participantes, al grado de dificultar el tránsito de otros vehículos. Según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en el lugar se encontraban aproximadamente 150 motociclistas, así como cerca de 120 unidades.

Más de 70 motocicletas

Por las faltas mencionadas, se determinó que más de 70 motocicletas fueran trasladadas a un depósito vehicular. "Debido a que varios de los tripulantes no portaban casco y otros no tenían la documentación correspondiente, los uniformados trasladaron más de 70 motocicletas a un depósito vehicular, así como un RZR", indicó el comunicado publicado en la cuenta de X (antes Twitter) del organismo gubernamental.

En otro hecho, de acuerdo con información de El Universal, los conductores de dos automóviles chocaron y, mientras revisaban los daños, un tercer vehículo se impactó contra ellos. El saldo fue de varios lesionados que tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital. El responsable intentó huir, pero fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica. Finalmente, otro individuo al volante atropelló a una persona en la avenida Insurgentes, casi esquina con Antonio Caso.

Fuente: Tribuna