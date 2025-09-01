VIDEOS: Un turista alcoholizado desarma a policía y dispara en pleno centro de Tequila

Comparta este artículo

Tequila, Jalisco.- Durante el fin de semana se vivieron momentos de pánico en el municipio de Tequila, Jalisco, cuando un hombre, cuya identidad se desconoce, logró arrebatarle un arma de fuego a un elemento de la Policía Municipal y posteriormente realizó múltiples disparos en pleno centro de la localidad. Los primeros informes indicaron que el sujeto actuó presuntamente bajo el efecto del alcohol, por lo que fue detenido por los oficiales que estaban en la zona.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, el percance se suscitó en un sector concurrido que se localiza en las calles Albino Rojas y Benito Juárez, en donde se encontraban familias y decenas de turistas que disfrutaban del Pueblo Mágico de Tequila. El momento quedó captado en video y en él se puede apreciar cómo el sujeto forcejeó con el uniformado hasta que logró desarmarlo. De un momento a otro, el detenido detona la pistola en varias ocasiones.

Testigos relatan que muchos corrieron en estampida, mientras otros buscaban resguardarse en comercios cercanos ante el temor de un ataque mayor", indicó el medio anteriormente citado.

Minutos más tarde, elementos policiacos lograron someter y arrestar al individuo, además de detener a dos de sus acompañantes que supuestamente participaron en un riña previo a que el tirador le quitara su arma al agente. De forma preliminar se confirmó que no se reportaron personas lesionadas, no obstante, vecinos y locatarios del sector expresaron su consternación por la facilidad con la que el hombre pudo desarmar al oficial.

No es la primera vez que un altercado de este tipo se suscita en el municipio. En 2024 se registró una riña entre turistas que escaló a una balacera, el cual dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un menor de edad. En aquel momento, la comunidad expuso la necesidad de reforzar la seguridad en Tequila, un destino que recibe cada año a miles de turistas nacionales y extranjeros debido a su atractivo cultural y gastronómico.

Hasta el momento ninguna autoridad local o estatal ha dado a conocer la identidad de los detenidos, además de que también se desconoce la situación legal que enfrentan actualmente. Por lo pronto queda esperar por un informe más detallado por parte de las instancias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui