Violencia en Monterrey: Vecina sale a caminar y encuentra un cuerpo sin vida en la calle

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Septiembre 2025 inició violento en la ciudad de Monterrey. La mañana de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un amplio operativo en la colonia Flor de Piedra, al sur de la capital regiomontana, luego de que vecinos reportaran la presencia de un cuerpo sin vida dentro de un contenedor plástico. La víctima, que presentaba signos de violencia, no ha sido localizada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 1 de septiembre, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local cuando una mujer que transitaba por el sector de Camino al Diente alertó a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre lo que parecía ser un cadáver abandonado. De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector.

Al arribar al lugar, los elementos de la Policía Municipal de Monterrey confirmaron que dentro de un tambo plástico se encontraba el cuerpo de un hombre envuelto en bolsas, con visibles huellas de violencia; se desconoce cuándo fue abandonado el masculino. La escena fue acordonada por Fuerza Civil y reforzada por la Guardia Nacional, con el objetivo de preservar las evidencias y evitar la alteración del sitio.

Minutos más tarde, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) realizó las primeras diligencias para levantar el cuerpo e iniciar la recolección de indicios que permitan esclarecer el caso. La dependencia confirmó que ya abrió una nueva carpeta de investigación por este macabro hallazgo en la capital del estado.

Según la descripción preliminar, la víctima era un hombre de complexión robusta, de bigote ancho, que vestía playera negra y presentaba varios tatuajes en el brazo derecho. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si se trata de un hecho vinculado a la delincuencia organizada ni han emitido información sobre posibles sospechosos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la autopsia de ley y obtener más información sobre la causa del deceso.

Fuente: Tribuna