Accidente mortal en Coahuila: Menor de 1 año pierde la vida en un bote con agua

Coahuila, Saltillo.- Este pasado martes 9 de septiembre de 2025, alrededor de las 14:30 horas, madre e hija, completamente angustiadas, ingresaron a un hospital de Saltillo con un pequeño de un año en estado bastante grave. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, donde un descuido terminó con la vida del pequeño Johan Gael.

Al parecer, todo sucedió la tarde de ayer en la calle Nardos número 282, mientras la abuela cuidaba al niño, a quien precisamente estaba a punto de meter a bañar. Sin embargo, como la mujer todavía necesitaba preparar algunas cosas antes de iniciar el proceso, tuvo que salir de la habitación y, al regresar con el pequeño, se encontró con una de las escenas más aterradoras: el niño estaba dentro de un bote de agua.

Antes de percatarse de la situación, la adulta mayor estuvo durante un periodo de tiempo buscando al infante en los diferentes espacios del domicilio, pero como no aparecía, entró al baño y descubrió que, por descuido, Johan había entrado al recipiente. Por supuesto, de inmediato lo sacó e intentó que reaccionara, pero lamentablemente no lo consiguió. Cuando llegó la madre, entre las dos llevaron al niño al nosocomio.

El niño perdió la vida

Es necesario mencionar que una versión asegura que la fémina lo había dejado vigilado por su nieto de nueve años, dato que generó indignación entre los miembros de la sociedad. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, personal de la Agencia de Investigación Criminal ya indaga los hechos, y serán ellos quienes deslinden responsabilidades. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier avance sobre este lamentable suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui