Agresión armada al sur de Ciudad Obregón: Dan muerte a hombre en la Sóstenes Valenzuela

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este miércoles 10 de septiembre, un hombre fue ejecutado tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Sóstenes Valenzuela, ubicada al sur de Ciudad Obregón. Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Guadalajara y Toluca. Según los primeros informes, la víctima fue interceptada en la vía pública y agredida a balazos en repetidas ocasiones por presuntos sicarios.

Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar inmediatamente. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindaron los primeros auxilios, sin embargo, al revisar al individuo, confirmaron que ya había fallecido, debido a los múltiples impactos de bala que recibió. Su cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y de momento su identidad no ha sido revelada, solo se sabe que es una persona del sexo masculino.

En cuanto a su edad, se estima que tenía entre 45 y 50 años; al momento del ataque vestía una camiseta negra, pantalón del mismo color y zapatos de trabajo. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme aseguraron la zona, acordonando la escena del crimen para preservar las evidencias. Hasta ahora no hay reporte de personas detenidas en relación con este homicidio.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes, recolectando indicios balísticos y realizando las primeras diligencias para esclarecer el móvil del crimen. El cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley que ayude a establecer la causa exacta de muerte y los trámites de identificación.

Fuente: Tribuna