Balean a teniente de la Marina: Reportan como grave al secretario de Seguridad de Amozoc

Amozoc, Puebla.- La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025, el Teniente de Navío José Luis Corrales Serrano, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, Puebla, fue víctima de una agresión armada sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del Centro de Salud (Cessa)de Amozoc. Los reportes preliminares indican que Corrales Serrano se encuentra en estado grave de salud en lo que se presume fue un ataque directo.

De acuerdo con los reportes preliminares, las líneas de emergencia del 9-1-1 recibieron reportes sobre detonaciones de arma de fuego a la altura del Barrio de San Miguel. En algunas de las llamadas, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno fueron alertadas sobre la presencia de un oficial herido, por lo que se desplegó un importante operativo de seguridad en el sector mencionado para atender la situación.

El elemento de seguridad que habría sido baleado es el Teniente de Navío, José Luis Corrales Serrano, integrante de la Marina, secretario de Seguridad Ciudadana en Amozoc. Los hechos ocurrieron en el Centro de Salud (CESSA) del Barrio de San Miguel", confirmó Periódico e-consulta, medio local en Puebla.

Una vez en el lugar, las fuerzas de seguridad realizaron labores de patrullaje en los alrededores para intentar localizar a los responsables del atentado. Al mismo tiempo, los agentes pudieron confirmar que la víctima era el propio titular de la SSC, José Luis Corrales Serrano. El funcionario municipal, quien también es integrante de la Secretaría de Marina (Semar), recibió atención médica en el sitio y luego fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia un hospital de especialidad para recibir tratamiento crítico.

De manera preliminar se informó que el estado de salud del secretario es delicada, es por ello que se espera una actualización por parte del Ayuntamiento de Amozoc con respecto a este hecho violento. Como respuesta, el personal de seguridad pública ha implementado un operativo interinstitucional para dar con el paradero de los atacantes, de quienes hasta el momento no se cuenta con algún dato de relevancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui