Código Rojo en Sonora: Enfrentamiento entre policías y estudiantes deja heridos y detenidos

Nogales, Sonora.- El ambiente en las inmediaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) del municipio de Nogales se tornó tenso este martes 9 de septiembre de 2025 luego de un altercado entre elementos de la Policía Municipal, un taxista y un grupo de estudiantes, situación que derivó en múltiples detenciones y en una amplia difusión del caso a través de redes sociales.

Videos compartidos por testigos evidenciaron los momentos de confrontación física entre alumnos y agentes del orden, lo que generó una fuerte polémica en la ciudad fronteriza. De acuerdo con reportes preliminares y testimonios de estudiantes, el conflicto inició con una discusión entre un taxista y un agente de tránsito. La versión difundida por algunos jóvenes indica que el conductor fue cuestionado por estar estacionado en doble fila y, tras descender del vehículo, respondió de manera agresiva, llegando a empujar al oficial.

En medio de esta disputa intervino un joven, presuntamente familiar del taxista, lo que provocó que el agente amagará con sacar su arma de cargo. Este hecho encendió los ánimos en la zona escolar, pues más estudiantes se acercaron para intervenir. Fue entonces cuando llegaron refuerzos del Grupo Operativo Táctico (GOT), quienes intentaron someter al joven involucrado y subirlo a una patrulla.

El intento generó resistencia y desencadenó un enfrentamiento directo con varios alumnos que se encontraban en el lugar. Testigos aseguran que en el forcejeo hubo empujones, gritos y golpes. Una estudiante denunció haber sido empujada por un elemento policiaco cuando únicamente trataba de preguntar lo que ocurría. Además, trascendió que algunos alumnos marcaron al Número de Emergencias Telefónico 911, sin recibir una respuesta inmediata oportuna.

El reporte oficial señala que el oficial de tránsito fue derribado durante el altercado y golpeado en repetidas ocasiones, incluso con patadas en la cabeza. Ante la magnitud de los hechos, se pidió apoyo inmediato, lo que derivó en la llegada de más unidades y de elementos del GOT para controlar la situación.

Las autoridades confirmaron la detención de cinco personas: dos adultos, entre ellos el taxista, así como tres menores de edad que cursan en el Conalep. Todos fueron trasladados a las instalaciones correspondientes para determinar su situación legal. Asimismo, los bienes asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y esclarecer responsabilidades.

