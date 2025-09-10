Descartan riesgo en hospital del IMSS en Hermosillo tras reporte de fuga de oxígeno

Hermosillo, Sonora.- Este pasado martes 9 de septiembre, una supuesta fuga de gas alarmó a bomberos y personal de Protección Civil, ya que se creyó que la situación ocurría en el Hospital de Ginecopediatría del IMSS en Hermosillo, ubicado en la calle Juárez. La denuncia fue realizada a través de la línea de emergencia 911, pero cuando llegaron los elementos se percataron de que nada era como parecía.

De acuerdo con información extraoficial, en realidad nunca estuvieron en riesgo las vidas de los los trabajadores del nosocomio ni las de los pacientes, debido a que desde hace días la institución había iniciado trabajos de mantenimiento programado que tenían como objetivo el reemplazo de una válvula de oxígeno en el primer piso del nosocomio, pues se encontraba en muy malas condiciones.

Por su parte, la Representación del IMSS en Sonora aclaró que se cerraron válvulas de distribución y se reubicó a 11 pacientes al segundo piso, donde se contaba con tanques portátiles para quienes requerían de su uso continuo. Una vez que arribaron los expertos al lugar, confirmaron que en todo funcionaba correctamente y además que las labores se realizaban con total normalidad.

Nunca estuvieron en peligro

En cuanto a la fuga, esta fue detectada en una tubería utilizada para abastecer áreas críticas como quirófanos, cuidados intensivos y hospitalización. Afortunadamente, no fue necesario suspender el servicio ni evacuar las instalaciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles, aunque en caso de que surja nueva información se dará a conocer a través de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui