El segundo ejecutado del día: Acribillan a hombre que llegaba a su vivienda en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de seguridad recibieron el reporte de un ataque amado registrado en las inmediaciones de la colonia Centenario de Hermosillo. El hecho violento, que tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas de este miércoles 10 de septiembre, resultó en la muerte de una persona de sexo masculino en una vivienda de la calle Reforma, convirtiéndose en el segundo homicidio registrado durante este día.

De acuerdo con versiones de testigos presenciales, la víctima iba llegando a su domicilio y al momento de estacionar su vehículo tipo sedán en el porche fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones para después darse a la fuga. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la persona y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Por el momento se desconoce su identidad.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes implementaron el protocolo correspondiente para la preservación de la escena del crimen. Hasta el momento, no hay reporte de la detención de alguna persona relacionada con estos hechos. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los procedimientos de ley.

Peritos de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentó en el sitio para iniciar las indagatorias, realizar el levantamiento de indicios y recabar las pruebas que se integrarán a la carpeta de investigación.

El lugar de los hechos quedó bajo resguardo de autoridades

Otro asesinado

Horas antes, otro hombre perdió la vida la tarde de este miércoles, tras ser víctima de una agresión armada registrada en la zona norte de Hermosillo. El suceso tuvo lugar en la entrada del fraccionamiento Villa de San Lorenzo, lo que generó una importante movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia. El reporte de los disparos fue recibido a la línea de emergencias 911 alrededor de las 14:50 horas.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad localizaron un vehículo sedán de color gris, en cuyo interior, específicamente en el asiento del copiloto, se encontraba la víctima. Socorristas de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica, sin embargo, tras una revisión confirmaron que el hombre ya había muerto. Según los informes iniciales, presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la mano y el torso.

Fuente: Tribuna