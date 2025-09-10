En una pelea, Noé mató de un disparo a una menor en Durango y pasará 20 años de prisión

Victoria de Durango, Durango.- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de su agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, logró que un juez de control emitiera la sentencia condenatoria de 20 años de prisión y una multa de un millón 415 mil pesos contra Noé Díaz Jara, por su responsabilidad en el homicidio de una adolescente de 16 años de edad en la capital del estado de Durango.

De acuerdo con el informe presentado por la dependencia estatal, los hechos se registraron el 30 de septiembre de 2024 en un domicilio ubicado en la calle Domingo Loera, en la colonia Luz del Carmen. Alrededor de las 20:00 horas, el sentenciado protagonizó una pelea y realizó dos detonaciones con un arma de fuego. Una de las balas se impactó en el tórax de la joven, quien a la postre murió en el lugar a causa de la gravedad de la herida.

En ese momento, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios a la víctima para posteriormente trasladarla de emergencia al Hospital General 450. A pesar de los esfuerzos por parte de los especialistas, la adolescente perdió la vida, por lo que las autoridades pusieron en marcha la investigación. El caso se esclareció gracias a la Policía Investigadora de Delitos del Grupo de Homicidios bajo la dirección del Ministerio Público.

A través de un exhaustivo trabajo pericial y la recolección de testimonios de testigos presenciales, las autoridades establecieron la participación de Noé Díaz Jara en el caso. Con base en las pruebas recabadas, un juez de control dictó la orden de aprehensión contra el sujeto. Después de ser detenido, el individuo fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango. Finalmente, la autoridad judicial le notificó la sentencia por el delito de homicidio calificado.

Vinculan a joven por homicidio

En otro caso registrado por la Fiscalía General del Estado de Durango, un juez dictó la vinculación a proceso para el segundo implicado en un homicidio ocurrido en el poblado Cristóbal Colón, identificado como Gamaliel Antonio 'N', de 18 años de edad, esto por su probable comisión del delito de homicidio y robo de auto en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Constantino Villegas, de 52 años.

