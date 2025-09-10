Encuentran a adulto mayor sin vida tras el incendio de su casa al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 10 de septiembre, se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona de la tercera edad en el interior de un domicilio que previamente había sufrido un incendio, ubicado en la colonia Luis Echeverría, al sur Ciudad Obregón. El descubrimiento tuvo lugar poco antes de las 18:00 horas en una vivienda situada sobre la calle Ramón Guzmán, entre las calles Cabo San Lázaro y Puerto La Paz.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, la víctima fue identificada de manera extraoficial como Fortino, de 75 años de edad. Las primeras indagatorias sugieren que el siniestro que consumió parte del inmueble se registró durante las primeras horas de la madrugada, este mismo miércoles, por causas que aún de desconocen. Sin embargo, no fue sino hasta horas más tarde, durante la revisión del lugar, que se localizó el cuerpo.

Aparentemente, la víctima habría fallecido calcinada a consecuencia del fuego. Al lugar acudieron corporaciones de los tres niveles de Gobierno para asegurar el área y comenzar con los procedimientos correspondientes. Se observó la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, quienes acordonaron la zona.

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer las causas del incendio y del deceso. Finalmente, el cuerpo de la víctima fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la autopsia de ley, la cual determinará oficialmente la causa de la muerte y confirmará la identidad.

La zona fue acordonado para realizar las pesquisas correspondientes

Fuente: Tribuna