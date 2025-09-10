Explosión de pipa en Iztapalapa: Dan a conocer LISTA preliminar de lesionados tras catástrofe

Ciudad de México.- La fuerte explosión de una pipa de gas en el puente 'La Concordia', en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, ha dejado, hasta el momento confirmadas, 57 personas lesionadas, de las cuales 19 han sido reportadas con heridas graves; aquí te damos a conocer la lista preliminar de los lesionados tras esta catástrofe que tiene conmovido al centro del país. Esta primera lista fue confirmada por las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil, así como también se dio a conocer el traslado a varios hospitales de la zona.
Según los reportes, gracias a esta explosión, las llamas alcanzaron al menos 30 metros de altura en el puente 'La Concordia'. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que, debido a la gravedad de las lesiones, al menos cinco de los afectados tuvieron que ser trasladados en helicópteros Cóndor de la policía capitalina a diversos centros hospitalarios. Por su parte, el jefe de bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Coba, dio a conocer que el fuego se extinguió totalmente. La zona fue acordonada esperando que la pipa reduzca la temperatura, ya que contiene un 30 por ciento de gas licuado de petróleo. La explosión también dañó al menos 18 vehículos, según lo informado por las autoridades.
- Jaime Berra Urieta – 49 años
- Esteban Rivera Flores – 23 años
- Fredy Sánchez Gil – Edad desconocida
- Jesús Noé Tovar García – Edad desconocida
- Kevin Díaz Monte de Ocampo – Edad desconocida
- Eduardo Noé Morales – Edad desconocida
- Juan Carlos Sánchez Blas – Edad desconocida
- Osvaldo Gutiérrez Espinosa – 28 años
- Óscar García Rivera – Edad desconocida
Hospital General Morelos y Pavón
- Carlos Amaury Martínez Galicia – 32 años
- Reséndiz Ana Belén Esparza – 24 años
- Valentina Mora Luna – Edad desconocida
- Jonny Flores Lara – 19 años
- Jonathan Ruiz Dailton Esparza – 30 años
- Elizabeth Mora – 54 años
- Bertha Marbian Vázquez – 34 años
- Yaquelin Contreras Salinas – 29 años
- Carlos Iván Jiménez Arturo de Jesús – 47 años
- Brenda Ruiz Medina – 27 años
Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53)
- Ángel Tonatiuh Gómez Galván
- Jorge Islas Flores
- Eduardo Ramírez Álamos
- Giovana – Menor de aprox. 12 años
- Omar Alejandro García Escorza
- Fernanda Soto Munguía
- Javier Velasco Ángel
- Juan Antonio Hernández Betancourt
- Abril Díaz Castañeda
- Aarón Gustavo Hernández López
- Alicia Mateos Teodora
- Bebé de aproximadamente 6 meses
- Erick Mateo Terán Hernández
- César Aldair Cortés Hernández
- Natanael David Brindis Murillo
- Alejandro García España
- Antonio Hernández Gilberto Aarón
- Leonel Alejandro Velázquez Rodríguez
- Eduardo Ramírez Armas
- Giovana Martínez
Fuente: Tribuna del Yaqui