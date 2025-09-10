Explosión de pipa en Iztapalapa deja tres víctimas mortales y 70 lesionados, informa Clara Brugada

Ciudad de México.- Hace unos minutos, poco después de las 19:00 horas (tiempo Ciudad de México), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó de la muerte de tres personas a causa de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Además, señaló que subió a 70 el número de personas lesionadas. También informó que hay dos personas en calidad de desconocidas, del total de 70. "Lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron", afirmó en su mensaje a los medios de comunicación.

En su cuenta de X, antes Twitter, Clara Brugada publicó el listado preliminar de personas afectadas a consecuencia de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. "70 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales; 51 hombres y 16 mujeres. De estas 70, lamentablemente informamos que tres ya fallecieron. Vamos a publicar la lista de las 70 personas, de las 68 de las que tenemos sus nombres. Pero es importante que lo que tenemos pueda ser dado a conocer porque hay mucha inquietud en la población de quienes resultaron, hay preocupación por los familiares", afirmó Brugada.

Chofer de la pipa sobrevivió

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que el conductor de la pipa de gas que volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerca del puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, sobrevivió. Pero se encuentra en estado crítico.

uD83DuDEA8#ALMOMENTO Clara Brugada confirma 3 muertes tras explosión de pipa en Puente de la Concordia



La jefa de Gobierno informó que, hasta el momento, se contabilizaron 70 personas lesionadas, tres personas fallecidas y dos en calidad de desconocidos.



Dijo que a la brevedad se… pic.twitter.com/jk6SBCmw1A — Azucena Uresti (@azucenau) September 11, 2025

Listado preliminar de personas afectadas por la explosión

Ana Belem Martínez Reséndiz Brenda Ramírez Merino Carlos Iván Contreras Salinas Jaqueline Vázquez Morben Jovani Martínez Valentina Esparza Mora Abril Díaz Castañeda Adolfo N. Alicia Matías Teodoro Ángel Tonatiuh Gómez Galván Ángel Tonatiuh Gómez Galván Antonio Hernández Armando Santillán Aron Gustavo Hernández Lara Arturo de Jesús Jiménez Becerra Ureita Jaime Javier Carlos Amauri García Flores Celis Sánchez Misael Jonathan Cesar Bladimir Cortez Hernández Desconocida Desconocido Desconocido Días Montés de Oca Kevin Eduardo Ramírez Armas Eduardo Ramírez Armas Elizabeth Esparza Mora Erick Mateo Terán Hernández Erik Estefany Gonzales Flores Lara Yoyi Franco Madrid Adolfo Gael Galicia Flores Carlos García Morales Eduardo Noe García Rivera Oscar Uriel Garfias Rodríguez Diego Fernando Gilberto Arón Gómez Galván González Gutiérrez Yanira Itzela Gutiérrez Espinoza Osvaldo Isaí Santiago Ramírez (bebé) Javier Velazco Ángel Jesús Noe Tovar García Jorge Islas Flores Jorge Islas Flores José Gabriel Jovana Jovani Martínez Juan Antonio Hernández Betancourt Juan Carlos Bonilla Sánchez Luna Valentina Launa Esparza Maris Molina Martínez Bautista Mario Martínez Ruiz Jonathan Merino Ruiz Jesús Antonio Meza Aguilar Yaniel Adrián Michel Rojos Montoya Femenina Nathaniel David Brindis Murillo Nieto Chávez Marco Antonio Norma Chávez Ortega Omar Alejandro Garza Oscar Rubén Ricardo Corona Rivera Flores Esteban Sánchez Blaz Juan Carlos Sánchez Gil Fredi Santiago Álvarez Edgar Torres Álvarez Ana María Ubaldo García Cardona Miguel Ángel Sánchez

uD83DuDD3AAsí fue como @ClaraBrugadaM confirmó que tres personas murieron tras la explosión de una pipa en La Concordia.



Además, dio a conocer la lista preliminar de los más de 70 lesionados que se encuentran en distintos hospitales.



uD83DuDCF9 Especial pic.twitter.com/INp4UBF4aT — Animal Político (@Pajaropolitico) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui