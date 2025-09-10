Edición Impresa Suscríbete
Explosión de pipa en Iztapalapa

Explosión de pipa en Iztapalapa deja tres víctimas mortales y 70 lesionados, informa Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó de la muerte de tres personas a causa de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Mueren tres por explosión de pipa en Iztapalapa Foto: Internet

Ciudad de México.- Hace unos minutos, poco después de las 19:00 horas (tiempo Ciudad de México), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó de la muerte de tres personas a causa de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Además, señaló que subió a 70 el número de personas lesionadas. También informó que hay dos personas en calidad de desconocidas, del total de 70. "Lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron", afirmó en su mensaje a los medios de comunicación.

En su cuenta de X, antes Twitter, Clara Brugada publicó el listado preliminar de personas afectadas a consecuencia de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. "70 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales; 51 hombres y 16 mujeres. De estas 70, lamentablemente informamos que tres ya fallecieron. Vamos a publicar la lista de las 70 personas, de las 68 de las que tenemos sus nombres. Pero es importante que lo que tenemos pueda ser dado a conocer porque hay mucha inquietud en la población de quienes resultaron, hay preocupación por los familiares", afirmó Brugada.

Chofer de la pipa sobrevivió

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que el conductor de la pipa de gas que volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerca del puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, sobrevivió. Pero se encuentra en estado crítico.

Listado preliminar de personas afectadas por la explosión

  1. Ana Belem Martínez Reséndiz
  2. Brenda Ramírez Merino
  3. Carlos Iván Contreras Salinas
  4. Jaqueline Vázquez Morben
  5. Jovani Martínez
  6. Valentina Esparza Mora
  7. Abril Díaz Castañeda
  8. Adolfo N.
  9. Alicia Matías Teodoro
  10. Ángel Tonatiuh Gómez Galván
  12. Antonio Hernández
  13. Armando Santillán
  14. Aron Gustavo Hernández Lara
  15. Arturo de Jesús Jiménez
  16. Becerra Ureita Jaime Javier
  17. Carlos Amauri García Flores
  18. Celis Sánchez Misael Jonathan
  19. Cesar Bladimir Cortez Hernández
  20. Desconocida
  21. Desconocido
  22. Desconocido
  23. Días Montés de Oca Kevin
  24. Eduardo Ramírez Armas
  26. Elizabeth Esparza Mora
  27. Erick Mateo Terán Hernández
  28. Erik
  29. Estefany Gonzales
  30. Flores Lara Yoyi
  31. Franco Madrid Adolfo
  32. Gael
  33. Galicia Flores Carlos
  34. García Morales Eduardo Noe
  35. García Rivera Oscar Uriel
  36. Garfias Rodríguez Diego Fernando
  37. Gilberto Arón
  38. Gómez Galván
  39. González Gutiérrez Yanira Itzela
  40. Gutiérrez Espinoza Osvaldo
  41. Isaí Santiago Ramírez (bebé)
  42. Javier Velazco Ángel
  43. Jesús Noe Tovar García
  44. Jorge Islas Flores
  46. José Gabriel
  47. Jovana
  48. Jovani Martínez
  49. Juan Antonio Hernández Betancourt
  50. Juan Carlos Bonilla Sánchez
  51. Luna Valentina Launa Esparza
  52. Maris Molina
  53. Martínez Bautista Mario
  54. Martínez Ruiz Jonathan
  55. Merino Ruiz Jesús Antonio
  56. Meza Aguilar Yaniel Adrián
  57. Michel Rojos Montoya Femenina
  58. Nathaniel David Brindis Murillo
  59. Nieto Chávez Marco Antonio
  60. Norma Chávez Ortega
  61. Omar Alejandro Garza
  62. Oscar Rubén
  63. Ricardo Corona
  64. Rivera Flores Esteban
  65. Sánchez Blaz Juan Carlos
  66. Sánchez Gil Fredi
  67. Santiago Álvarez Edgar
  68. Torres Álvarez Ana María
  69. Ubaldo García Cardona
  70. Miguel Ángel Sánchez

Fuente: Tribuna del Yaqui 

