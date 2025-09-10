Explosión en Iztapalapa: Rescatan a perro y paloma con quemaduras tras el fatal incidente

Ciudad de México.- La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, dejó al menos 70 personas lesionadas, tres de las cuales han perdido la vida. Además de las víctimas humanas, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), confirmó que un perro y una paloma sufrieron quemaduras en medio del percance.

Durante una entrevista con Adn40, Mónica Garduño, directora general de la BVA, mencionó que durante los trabajos de rescate en el área siniestrada se encontró a una paloma, que presentaba quemaduras y que estaba falta de plumaje, lo que le impide volar. Asimismo indicó que se localizó a un canino con lesiones en la nariz, aunque se aclaró que no las heridas no son de gravedad. Ambos animales fueron llevados a una veterinaria para ser atendidos.

Estamos haciendo un recorrido para ver si encontramos animales lesionados, llevamos dos: una paloma quemada y un perrito solamente con la nariz quemada, al parecer. Lo vimos deambulando (al perro), tenía la nariz quemada, está visiblemente nervioso, pero fuera de eso parece que no tiene otra lesión", explicó la funcionaria.

¿Cómo ocurrió la explosión?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó que una pipa de gas de 49 mil litros sufrió una volcadura, provocando una onda expansiva y una explosión posterior. Se informó que las llamas han alcanzado al menos 30 metros de altura en las inmediaciones del puente de la Concordia, cerca a los límites de las alcaldías Iztapalapa y Chalco, la frontera con el Estado de México. El incendio se extendió rápidamente y obligó al cierre total de la Autopista México–Puebla, así como de la Calzada Ignacio Zaragoza.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados. Continuaremos de manera estricta con el apoyo médico a las víctimas de este hecho", escribió Brugada Molina en la red social X, como parte de su informe más actualizado hasta el momento.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y una Unidad Especial de Rescate estuvieron participaron en las labores de emergencia. Por su parte, agentes de la SSC capitalina establecieron cortes viales y rutas de acceso prioritario para facilitar la llegada de Bomberos de la Ciudad de México, personal médico y equipos especializados. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México también llevó a cabo trabajos en el lugar del incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui